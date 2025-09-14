Протест блокира "Цариградско шосе" за 2 часа
Искат оставката на заместник-кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов
Жители на столичния квартал "Горубляне" протестираха с искане за оставка на заместник-кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов. Гражданите блокираха за два часа в неделя следобед движението по бул. "Цариградско шосе".
Линейките и автобусите на градския транспорт се пропускаха.
Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията - довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на "Спортен парк Горубляне" и "Детска площадка Шиндра", обясниха протестиращи, цитиране от БТА.
От СДВР уточниха, че протестът е започнал около 16:00 часа, като демонстрантите са блокирали кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Павел Красов" - това е мястото със светофарите, където е отбивката за квартал "Горубляне".
Заради протеста и блокирането на движението на място бяха изпратени и полицейски екипи, но по бул. "Цариградско шосе" вече се бяха образували сериозни колони от автомобили, предаде БНР.
Протестът приключи около 18 ч. с хоро, а събралите се благодариха на полицаите и им ръкопляскаха.
Жителите на квартала обявиха, че ще продължат с протестите.