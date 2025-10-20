Поради интензивния трафик от понеделник до четвъртък се променя организацията на движение в участъка в ремонт на автомагистрала "Тракия" в Софийска област между 24-и и 33-и километър на автомагистралата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На четири пъти в следобедните часове - в 12:00 ч., 14:00 ч., 16:00 ч. и 18:00 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили.

От АПИ отбелязват, че гражданите, пътуващи към и от Пловдив, могат да използват и алтернативни маршрути - да минават по Подбалканския път I-6 София - Карлово, както и по пътя Ихтиман - Самоков. По преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В още три участъка на АМ "Тракия" в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платно, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи, припомня агенцията.

По автомагистрала "Хемус" продължава ремонтът в участъка от км 0 до км 8 в посока София, като движението се осъществява двупосочно платното за Варна, при ограничение на скоростта до 50 км/ч. В понеделник от 06:30 ч. до 11:00 ч. ще се обособят две ленти в посока София, а трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут, по път I-1 София - Горни Богров - пътен възел "Яна", съобщи БТА.

В другите делнични дни трафикът преминава двупосочно в платното за Варна, в което има обособена една лента за трафика към София и една лента за пътуващите към Варна.

Въвеждането на промяната в организацията на движение на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за повишаване безопасността на движение и регулиране на трафика, допълват от пътната агенция.

