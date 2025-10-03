От АПИ съобщиха, че причината за спирането на всички автомобили по аутобана е снегопочистване

Движението на всички автомобили по автомагистрала "Хемус" в посока София беше спряно за часове заради снегопочистване. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Малко преди 14 часа трафикът бе възстановен, като автомобилите постепенно се изтеглят. Заради спирането на движението се образуваха километрични колони. Много шофьори предпочетоха да шофират обратно през аварийната лента в насрещното движение.

В района на тунел "Витиня" има много паднали дървета и заледявания по пътя.

Задръстване се бе образувало в посока от София към Варна. Аварийните ленти бяха непроходими.

За премахване на паднали дървета бе спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска. По-рано днес заради снегопочистване беше затворен в двете посоки и проходът Петрохан по път II-81 София - Монтана.

Пътят между Чипровци и село Мартиново също е затворен. В Чипровци няма ток, а децата учат с намалени часове.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че на магистрала АМ "Тракия" в участъка от началото ѝ - на изхода от София, до пътен възел "Оризово" (и в двете посоки) се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 т, включително състав с ремаркета и полуремаркета.

Въвеждането на временна организация на движението е необходимо с оглед засиления трафик в петък, усложнената обстановка и предпоставки за пътно-транспортни произшествия и формиране на дълги колони от тежкотоварни автомобили.

От НИМХ издадоха за днес предупреждение от първа и втора степен - жълт и оранжев код, за очаквани значителни валежи от дъжд, които в планинските райони ще преминават в сняг.

В Източна България и в планините ще продължи да духа силен североизточен вятър. По планинските проходи в Западна и Централна България ще се натрупва снежна покривка и ще има навявания. Остава опасността от падащи клони и дървета - заради мокрия сняг.

Над 500 проблемни места по речните корита са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране при нужда. Всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия.

След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг.

Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение, а малко по-рано същото направи и градоначалникът на Царево. В периода от 00:00 ч. до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

