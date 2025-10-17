Пристигна и четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

От здравното министерство отбелязват, че новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия. Очаква се приемо-предавателният протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След неговото подписване предстоят процедури по регистрация и лицензиране на хеликоптера, необходими за въвеждане в оперативна готовност.

До края на 2025 година се очаква пристигането и на петия хеликоптер, а доставката на последните три е планирана за 2026 г.

Определените имоти за изграждане на бази за въздушната линейка са шест.

Към момента един хеликоптер е позициониран в оперативната база в София и два - в Сливен.

Новият четвърти хеликоптер вече се намира в гр. Долна Митрополия. Останалите ще бъдат разпределени в Пловдив, село Габровница, община Монтана, и село Буховци - община Търговище, предава БТА.

Откриха седмата хеликоптерна площадка за въздушни линейки в страната (снимки)

Действия по промяна на устройствени планове на имотите се извършват в момента. Оперативните бази следва да бъдат изградени до края на юни 2026 г., като паралелно с това продължава изграждането и на болничните хеликоптерни площадки. Предвидено е такива да има в 18 държавни лечебни заведения за болнична помощ, отбелязват още от здравното министерство.

При откриването на хеликоптерната площадка в Кърджали министърът на здравеопазването Силви Кирилов коментира, че стремежът е България да се сдобие с осем хеликоптера, а базите са тях да са шест. Министърът обясни тогава, че по този начин в едно и също време няколко хеликоптера могат да работят, а останалите да имат време за техническо обслужване.

