Протести

Полицията в Карлово е започнала проверки за хулигански действия и установяване самоличността на протестиращите, които нападнаха журналисти пред ВМЗ-Сопот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Пловдив.

Случаят е от вчера, когато журналистът Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев от екипа на Нова телевизия, са били нападнати минути преди да се включат на живо от мястото на протеста, предаде БТА.

От видеозаписи в социалната мрежа, а така също и на самата телевизия, се вижда как протестиращите срещу посещението на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, са обградили журналиста, развяват български знамена, някои от тях правят с пръсти знака "долу" пред камерата на медията, недоволни от начина на отразяване на протеста. 

Това провали прякото включване на пловдивския кореспондент за вечерната новинарска емисия в 19:00 часа.

Бекриев се е обърнал за съдействие към полицаи, но те не реагирали. След това е помолил друг автопатрул да бъде качен в полицейска кола, уточниха от Нова телевизия. 

Протестиращите в Сопот блокираха Подбалканския път в района на ВМЗ
Докато стигне до патрулката, протестиращите вървят заедно с него и скандират, като обграждат и полицейската кола, се вижда на кадрите. Физическо посегателство върху журналиста не се забелязва поне на разпространените видеа.

Униформените успяват да отведат екипа в районното управление, уточняват от телевизията. Свидетел на инцидента е станал друг журналист.

"Събраха се голяма група хора около Благой и Калоян. Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката. Калоян се принуди да свали камерата, а Благой тръгна към патрули на полицията с идеята те да се намесят", разказа Иван Янев, журналист от БНТ и БГНЕС, който е бил очевидец на събитията, цитира го БТА.

По негови думи полицаите, които са били на място са видели случващото се, но не са се намесили. "Агресия срещу журналисти, които изпълняват служебните си задължения е недопустима", възмущава се още Янев.

Нова телевизия излезе от своя страна с позиция, в която се посочва, че осъжда всякакъв опит за възпрепятстване на журналистическата работа.

Според медията Бекриев и операторът на екипа Калоян Калчев са били ритани и обиждани, а живото им включване от Сопот, което трябваше да отрази протестите, свързани с посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в града - възпрепятствано.

"Призоваваме гражданите, участниците в протестните действия, включително техните организатори, сред които парламентарните партии "Възраждане“ и "Величие", да гарантират правото на медиите да информират обективно и свободно", заяви телевизията в позиция.

