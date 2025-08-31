Членове и симпатизанти на партиите "Възраждане" и "Величие" блокираха Подбалканския път в района на "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ)-Сопот. В района има засилено полицейско присъствие.

Протести

Протестът е по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза по-рано днес народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане".

По думите му хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Основната причина да сме тук е, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза пред журналисти народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България.

