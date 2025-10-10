Погребаха с почести полицая, който загина в спасителна акция на "Елените"
Стефан Иванов е дългогодишен служител на "Гранична полиция", главен боцман на кораба "Балчик"
Погребаха с почести в Бургас граничния полицай Стефан Иванов, който загина по време на спасителна акция след потопа в "Елените".
Водокалипсис
Той е дългогодишен служител, главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик".
Стефан Иванов управляваше бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършваха обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърна плавателния съд.
Екипажът успя да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 56-годишният полицай почина.
Директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов описа колегата си като "истински мъж, истински морски вълк, истински граничар".
"Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност! Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!", написа Златанов във фейсбук.