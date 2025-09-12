Петима са подали документи за конкурса за генерален директор на БНТ
Петима кандидати са подали документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии, предава БТА.
Срокът за кандидатстване изтече днес в 17:00 ч. До 2 октомври ще бъдат обявени имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври - на тези, които ще бъдат изслушани.
Очаква се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври.
Малко по-рано генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков излезе с остро изявление, обвинявайки Съвета за електронни медии в арогантност, политическа зависимост и нарушаване на закона. В центъра на критиките му е отказът на СЕМ да изпълни окончателно съдебно решение, което според Кошлуков превръща регулатора в "партиен придатък" и инструмент за овладяване на обществената телевизия.
"СЕМ не просто нарушава закона - той го тъпче", заявява категорично Кошлуков в изявлението, публикувано от БНТ.
Той подчертава, че вместо да се съобрази със съдебното решение, СЕМ е избрал да го "обругава" и да се представя за жертва.