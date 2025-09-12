Според генералния директор на Националната телевизия днешният състав на Съвета е "инструмент за партийно овладяване на БНТ" с цел "да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка"

Генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков излезе с остро изявление, обвинявайки Съвета за електронни медии в арогантност, политическа зависимост и нарушаване на закона. В центъра на критиките му е отказът на СЕМ да изпълни окончателно съдебно решение, което според Кошлуков превръща регулатора в "партиен придатък" и инструмент за овладяване на обществената телевизия.

"СЕМ не просто нарушава закона - той го тъпче", заявява категорично Кошлуков в изявлението, публикувано от БНТ.

Той подчертава, че вместо да се съобрази със съдебното решение, СЕМ е избрал да го "обругава" и да се представя за жертва.

"Когато аз настоявам за върховенство на закона, за тях това е "заплаха". Когато гражданин търси правата си в съда, това било "натиск". Да, така е - в техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред", коментира генералният директор на БНТ.

Кошлуков напомня на членовете на съвета, че "свободата на словото не се защитава с декларации и доклади до чужди организации. Тя се защитава с биография." Той посочва личния си опит, включващ "четири години затвор заради същата тази свобода", като доказателство за разбирането си за цената ѝ. "За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба", подчертава той.

Според Кошлуков днешният състав на СЕМ е "инструмент за партийно овладяване на БНТ" с цел "да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка". Той категорично заяви, че няма да допусне това: "Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази."

Емил Кошлуков определи СЕМ в настоящия му вид като "изчерпан, безполезен и опасен", който е "натрупал съдебни дела, компрометирал се с некомпетентност и сляпо обслужване на политически поръчки". Той призова законодателя да се замисли дали "подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество", ако държи на демокрацията.

Генералният директор на БНТ отправя и призив към Съвета за електронни медии: "Призовавам СЕМ: спрете фарса, изпълнете съдебното решение и върнете закона там, където му е мястото - над всички."

Ден по-рано от СЕМ излязоха с позиция в отговор на писмо на Кошлуков, в което според СЕМ той "отправя закани към членовете на Съвета, че ако не се изпълнят исканията му, той ще сезира полицията, прокуратурата, частен съдебен изпълнител и съда с цел да бъдат наложени санкции и глоби".

"Съветът за електронни медии намира за недопустим подобен натиск от страна на Емил Кошлуков срещу независимия медиен регулатор. Учудващо е откъде черпи увереност така императивно да отправя заплахи, след като повече от три години управлява обществената телевизия извън мандат. Съветът няма да се поддаде на никакъв натиск, ще действа прозрачно, законосъобразно и изпълнявайки стриктно, вменените му от закона правомощия", се посочва в позицията на СЕМ.

Няколко дни по-рано с критика към СЕМ излезе и доц. д-р Борислав Цеков, който обвинява органа, че "погазва закона" и игнорира окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС), с което се спира конкурсът за нов генерален директор на БНТ.

Юристът припомня, че през юли СЕМ обяви нова процедура за избор, след като предишният конкурс бе прекратен. Решението веднага бе оспорено и съдът отказа предварително изпълнение. Въпреки това на 12 август регулаторът публикува обява със срокове за подаване на документи.

По жалба на настоящия генерален директор на БНТ ВАС издаде на 22 август разпореждане, с което "безусловно" забрани всички фактически действия по конкурса: поддържане на обявата, прием на документи, обявяване на допуснати кандидати и гласуване. Председателката на СЕМ Симона Велева обжалва, но началото на септември съдът потвърди мярката, която вече е окончателна.

Конституционалистът настоява за наказателна отговорност на членовете на СЕМ и за спешни законодателни промени, които да реформират или дори да разпуснат регулатора в настоящия му вид.

