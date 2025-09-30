От тази сутрин без вода са Перник и другите населени места, които се захранват от язовир "Студена" - това са град Батановци и селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино.

Причината е превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено трасе по водния цикъл.

От ВиК-Перник съобщават, че водата ще бъде пусната отново в следобедните часове на първи октомври, сряда.

Спират водата в над 10 ямболски села заради подмяна на тръби

Заради ремонтни дейности и подмяна тръби в помпената станция на ямболското село Козарево, през следващите три дни водоснабдяването в над 10 села в района ще бъде спряно или с понижено налягане, предупреждават от ВиК -дружеството в Ямбол.

Днес водоподаването към помпената станция в Козарево ще бъде преустановено и докато текат ремонтните дейности системата изцяло ще остане празна. Това се налага, тъй като помпената станция захранва 11 населени места , оборудването й е специфично, а тръбите - с голям диаметър, обясниха от ВиК дружеството в Ямбол.

От тази вечер с нарушено водоподаване ще се селата от така наречената водоснабдителна група "Бакаджик" - Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино, Каравелово, Тамарино, Саранско, Каменец и Войника.

Перник е без вода от 3 дни, шефът на ВиК заминал да гледа футболен финал в чужбина

Водоподаването ще бъде възобновено поетапно на 2 октомври след 19:30 ч., като се очаква функционирането на системата да се нормализира през следващите три дни. При необходимост дружеството е в готовност да осигури водоноски в населените места.

