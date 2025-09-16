7 министерства, Националният борд на общините и Българската банка за развитие се заемат с водната криза

Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България. Това съобщават от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

В борда участват представители на 7 минисерства - МОСВ, МРРБ, МФ, МЕ, МЗХ, МЗ, МИИ, - Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

На 3 септември депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България и създаване на Национален борд по водите, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители. На 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проекта на решение, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало".

С решението се възлагат конкретни задачи на Министерския съвет и Народното събрание се ангажира с решаването на най-наболелия проблем на българските граждани, пише в мотивите на вносителя.

Бордът задължава регионалното министерство чрез "Български ВиК холдинг" ЕАД, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК и кметове на общини да извърши спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи, за да гарантира достъпа до вода от съществуващи водоизточници. Освен това ведомството трябва съвместно с Министерството на околната среда и водите и басейновите дирекции, спешно да осъществи проучване и сондиране на нови водоизточници.

Здравното министерство трябва да осигури лабораторни изследвания и оценка на качеството на водата от всички съществуващи и нови водоизточници в най-кратки срокове.

Регионалното и финансовото министерство, заедно с кметовете на общини, трябва да разгледат инвестиционната програма, за да могат проектите за питейна вода да бъдат финансирани приоритетно.

Също така се задължава МРРБ с всички компетентни органи да възложат извършването на незабавни проверки за нерегламентирано използване на питейна вода.

Десетки общини в България са засегнати от водната криза. Ловеч е поредният град, който вчера обяви, че минава на воден режим. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на източниците, от които градът се снабдява с вода. За разлика от други места, в Ловеч вода ще има от 6:00 до 23:00 ч. В същото време министърът на регионалното развитие Иван Иванов поиска оставката на директора на местното ВиК дружество.

Засега жителите на Ловеч няма да имат вода едниствено през нощта, за разлика от съседния Плевен, където имат вода по няколко часа сутрин и вечер. Двата града се снабдяват от една и съща водоснабдителна група "Черни Осъм". Сериозни проблеми има и във Велико Търново, Ловеч, Кюстендил, Благоевград и Перник и др. градове.

Водният проблем в малките населени места е още по-сериозен. Над 10 населени места в община Елена са изправени пред безпрецедентен воден режим - пускат вода едва по един час, два пъти седмично. Парадоксът е, че някои от селата се намират буквално на брега на язовир "Йовковци", който снабдява седем общини в региона. Причината - изчезващи местни водоизточници заради сушата и остарялата водопреносна мрежа.

Наред с климатичните промени, основните причини за липсата на вода са лошото управление на наличните ресурси у нас, старата водопреносна мрежа и кражбите, единодушни са експертите. На места водопроводната мрежа е на 70 години. Това е въпрос на целенасочена държавна политика за осигуряване на средства.

