От парламента инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той и вицепремиерът Атанас Зафиров са на посещение в Брезник в търсене на решение за справяне с водната криза.

Водната криза

Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години, каза вицепремиерът Зафиров. Хората не могат да чакат, време е за позитивни решения, допълни той.

Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем, каза Иван Иванов.

Като основен проблем Иванов посочи язовир "Красава", където драстично са паднали количествата вода. Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган.

В следващите дни този манган ще бъде изолиран. Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим, каза министърът. Коментираме възможностите за нови водоизточници и почистването на съществуващи такива, каза още той.

Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че е водата негодна за миене и къпане
Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.

 

За да бъде прекратен водният режим в община Брезник, е необходимо да се осигури необходимият дебит от вода за града - 30 литра в секунда, каза министърът. По неговите думи това може да бъде осъществено по два начина - чрез нови водоизточници или с нов въвеждащ водопровод през язовир "Студена", който да бъде финансиран с държавни средства.

Въпросът е да намерим най-икономичния вариант, воля при управляващите има, каза Иванов. Нашите очаквания са за следващия летен сезон проблемът да бъде решен, добави той. Предстои да отидем да се запознаем със ситуацията и в Плевен, заяви министърът.

