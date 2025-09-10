Организирането и управляването на хосписи без лиценз, както и нарушаване на стандартите за качество става престъпление

Две парламентарни комисии - социалната и правната, одобриха на първо четене внесен от Министерския съвет проект за промени в Наказателния кодекс. С него са предвидени мерки срещу нелегалните домове за възрастни хора, добили популярност като "домове на ужасите".

Инкриминира се предоставянето на социални и здравни услуги в нарушение на стандартите за качество, ако са изложени на опасност здравето и животът на потребителите. Предвидено е и завишаване на санкциите за нарушителите.

След като през юни правосъдният министър съобщи за 75 души държани в ужасяващи условия в незаконни домове за възрастни хора в село Ягода, област Стара Загора, органите на реда започнаха проверки в домовете, предоставящи социални услуги. Организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз да стане престъпление, предложи кабинетът през юли.

А какво става със заварените случаи?

Предложените текстове за НК са в ангажимента, който поехме след откриването на "домовете на ужасите" за възрастни хора. Извършени бяха огромен брой проверки. Над 400 възрастни съграждани са изведени от тези незаконни домове, каза пред депутатите от комисията министърът на правосъдието Георги Георгиев, цитиран от Дарик. По думите му, за да е трайна една промяна, тя трябва да е законодателна. Очевидно е неефективна досегашната административно-наказателна отговорност. Без значение как се наричат тези обекти, дали "Домове за възрастни хора" или "Стаи под наем", е важна дейността, която извършват, отбеляза Георгиев по време на заседанието на правната комисия.

Според Николета Кузманова от парламентарната група на "Има такъв народ" и към момента има приложими текстове в НК относно престъпленията в тези домове. Каквито и промени да се приемат сега, ще бъдат неприложими, защото според НК при заварените случаи се прилагат вече приетите разпоредби в кодекса. Каквато и промяна да се приеме сега, тя ще бъде относима за случаи, които ще възникнат оттук нататък. За тези до момента няма да бъдат, коментира Кузманова.

Тя изрази и притеснението си относно твърде общата формулировка на нарушенията, което по думите ѝ е предпоставка за изкривяване на закона и заобикалянето му.

Откъде се попълват бланкетните норми извън НК. Трябва да сме наясно със стандартите на качество на услугата, за да можем да попълним тази бланкетна норма, тъй като тя служи за тяхното определяне. Тя не трябва да се създава от нулата, а да се опре на друга норматива, каза Кузманова.

Повечето норми в НК са бланкетни, защото няма как да се изброят всички нарушения. Повечето закони са така и по тази причина има органи, които следят за еднаквото прилагане на нормите в страната, посочи Хамид Хамид от парламентарната група на "ДПС - Ново начало".

Съдия Лада Паунова отбеляза, че в Наредбата за качеството на социалните услуги са описани съответните критерии.

Според Христо Расташки от парламентарната група на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) глобите не са завишени достатъчно и все още остава проблемът със събирането им.

Глобите за незаконна дейност на домове за възрастни хора ще се увеличат от 7000 на 30 000 лв., предвиждат законодателните промени.

Прецизират тестовете от ненужни репресии

Членове на социалната комисията от различни парламентарни групи поискаха прецизиране на текстовете преди второ четене, за да не бъдат подложени на ненужни наказателни репресии добросъвестните доставчици на социални услуги.

Председателят на комисията Деница Сачева от ГЕРБ-СДС коментира: "Без съмнение, извършването на подобен тип престъпление трябва да се преследва с цялата строгост на закона, но ние някак си не останахме с впечатлението, че са използвани докрай настоящите възможности на законодателството, за да бъдат наказани хората, които гледахме в телевизионните репортажи. Наистина, опасението ни е, че работещите колеги, хората, които са на терен в социалните услуги, могат да бъдат обект на още по-големи затруднения в своята работа".

"Целта на този нормативен акт е до голяма степен да осигурим превенция на подобни практики. На първо място цели да предотврати, ограничи, да спре в зародиш опитите да се злоупотребява със здравословното състояние на по-възрастните наши съграждани", отбеляза зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на заседанието на социалната комисия в НС.

Този превантивен елемент явно действа, тъй като през последните два месеца и половина, след като бяха предприети съвместните действия на всички отговорни държавни институции, има определено имаме наплив от кандидати за лицензиране в съответствие със Закона за социалните услуги и наредбата за качеството на социалните услуги, на доставчици, за част от които може да се предположи, че до този момент са оперирали извън рамките на закона, каза днес зам.-министърът на труда и социалната политика. Той обясни, че през последните месеци и сигналите и разкритията от проверките показват съществено намаляване на броя сигналите, които постъпват и на разкритите случаи на незаконни практики.

Инкриминира се както поведението на лицата, които представляват юридически лица, които така и на персонала в подобни заведения, в случаите, когато техните действия са довели до непосредствена заплаха върху личността и здравето на хората, посочи Кръстев. Същевременно с това с промените в НК се предлагат и промени в Закона за социалните услуги.

Идеята на промените в Закона за социалните услуги, освен съществено увеличение на санкциите както за юридическите, така и за физическите лица, е и да промени режима за лицензиране, така че лица, които са били санкционирани, да не могат да бъдат впоследствие да бъдат представляващи или управляващи друго юридическо лице. Защото в нашата практика наблюдаваме това, след като контролните органи наложат санкции, отнемат лиценз, просто се сформира ново дружество, което продължава да прави същото нещо на същото място, само че вече без тежестта на наложените санкции, поясни зам.-министърът.

Стремежът ни е с предложените норми да минимизираме или да пресечем още в зародиш възможността някой да се облагодетелства или да развива такава престъпна дейност и по този начин да вреди на възрастните и болни хора, които са в безпомощно състояние, посочи Александър Стефанов, експерт от Министерството на правосъдието.

Пуснаха под домашен арест собственика на дома в Ягода

Докато в парламентарните комисии дебатираха промените за социалните домове, тричленен състав на Окръжен съд - Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък и наложи втората по тежест мярка за неотклонение - "домашен арест" с електронно наблюдение - на 62-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.

Магистратите посочват, че две от обвиненията срещу Желев не са прецизирани, след като до момента са извършени съдебно-медицински и токсико-химически експертизи, както и са разпитани голям брой свидетели - обитатели на дома и техни близки.

Съдът отбелязва, че наложеният "домашен арест" ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му позволи да се грижи за влошеното си здравословно състояние. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

