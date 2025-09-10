Пуснаха под домашен арест сочения за собственик на "Дома на ужасите" в село Ягода
Според магистратите това ще даде възможност на подсъдимия да се грижи за влошеното си здравословно състояние
Тричленен състав на Окръжен съд Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък и наложи втората по тежест мярка за неотклонение - "домашен арест" с електронно наблюдение, на 62-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода, станал известен като "Дом на ужасите".
В мотивите си за изменение на мярката магистратите посочиха, че не са прецизирани две от обвиненията срещу Желев, след като до момента по разследването са извършени съдебно-медицински и токсико-химически експертизи, както и са разпитани голям брой свидетели, сред които обитатели на дома и техни близки.
Според съда наложеният "домашен арест" ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние, добавя БТА.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
В началото на юни тази година 75 възрастни хора бяха открити в мизерия в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода. Повечето от тях в безпомощно състояние и нуждаещи се от спешни медицински грижи.