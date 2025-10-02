1167 Снимка: АПИ

Движението в "Петрохан" е спряно в двете посоки за снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Над 12 часа в старопланинския проход не спира да вали сняг. Температурата е около минус 1 градуса, а снежната покривка вече е около 10 сантиметра на места, предаде БНТ. Ситуацията се е усложнила в късния следобед заради многото шофьори, които са тръгнали на път не неподготвени автомобили за тези зимни условия. Много от тях са с летни гуми, а това допълнително усложнява обстановката заради заледени участъци на места. Затова и в прохода вече има много закъсали автомобили.

Вътрешният министър Даниел Митов свика спешно съвещание на екипите, отговорни за регулирането на движението. След него стана ясно, че има проблемни места по речните корита, но те вече са под наблюдение, а пожарната и службите са в готовност за реакция. Системата BG ALERT също е приведена в готовност за активиране при нужда.

От пътната агенция предупредиха, че в повечето високопланинските райони дъждът преминава в сняг. Шофьорите, на които им предстои пътуване, трябва да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.

Прогнозите на метеоролозите са за обилни валежи от дъжд и сняг. Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код в 20 области на Северна, Централна и Източна България за утре - 3 октомври. Очакванията са за около 50 литра на квадратен метър.

В планинските райони над 600-800 метра надморска височина ще падне сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България - около и след полунощ - мокър сняг.

Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, допълват от АПИ.

Очаква се в периода 1-15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за движение през зимните месеци, да не чакат първите минусови температури, и да следят за доброто техническо състояние на превозното средство.

