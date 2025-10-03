5160 Снимки в колаж: БНТ/Фейсбук

Потопът в Слънчев бряг стовари ново нещастие върху семейството на загиналата Христина, която беше пометена от АТВ заедно с детето си Марти в курорта.

Наводнението заля магазина на брата на нейния съпруг и отнесе покъщнина.

За поредния удар върху близките на загиналата жена съобщиха в социалната мрежа бащата на Сияна - Николай Попов, и от сдружението на родителите, загубили деца и близки при катастрофи - "Ангели на пътя".

"Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина, убита от АТВ през лятото. Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи", написа в профила си във Фейсбук бащата на Сияна.

"Днес семейството отново е ударено – при наводнението в Слънчев бряг магазинът им бе изцяло наводнен и нанесени са огромни щети. Наред с тях пострадаха и много други хора – улици се превърнаха в реки, имоти и търговски обекти бяха залети, а за съжаление има и жертва", коментираха и от "Ангели на пътя".

Магазинът в Слънчев бряг, който е претърпял огромни щети от пороите и придошлите води от деретата, е на Юлиян Здравков, чичо на 4-годишния Марти, който само преди два дни беше изписан от "Пирогов". Майката на момченцето обаче загуби живота си.

Семейството от Пловдив е гостувало при брата на съпруга на Христина по време на фаталната лятна почивка, когато ги прегази АТВ-то, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, за когото прокуратурата доказа с експертизи, че е пушил марихуана преди трагичния инцидент.

Три са вече жертвите на потопа в курорта Елените до този момент - трима мъже, от които един служител, открит мъртъв в подземно помещение на хотел, докато е бил на работното си място.

Вторият загинал е багерист, който е помагал за спасяването на хората в курорта и е бил отнесен от вълна. Третата жертва е граничен полицай, който също е изпълнявал спасителна мисия, съобщи вътрешният министър Даниел Митов.

Евакуацията на хората в района продължава, а немалка част от тях отказаха да бъдат извозени на безопасно място, поради което полицията водеше преговори с тях. Очаква се валежите да продължат, предупреди Даниел Митов, който изказа съболезнования на семействата на загиналите.

