Друг любител на високите скорости е засечен да шофира по аутобана със 180 километра в час

6919 Снимка: МВР

Нов скоростен рекорд на шофьор с лек автомобил от 227 километра в час е засечен от камерите на полицията в сливенския участък на автомагистрала "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Друг водач е засечен да се движи със 180 километра в час при ограничение на скоростта от 140 километра в час. През август най-високата скорост бе 218 километра в час, а водачът плати глоба от 800 лева.

Въпреки строгия контрол през почивните дни и ангажираните 76 екипа на полицията са засечени 171 случая на превишаване на скоростта. От тях 148 са направени от водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили. Засечени са четири случая на неправилно изпреварване.

Двама са хванати да шофират след употреба на алкохол. Други двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици. Установен е един неправоспособен водач.

Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства.

Продължава засиленото полицейско присъствие по автомагистрала "Тракия", главните и второстепенни пътища в областта. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.

Снимка: Областна дирекция на МВР в Сливен

Според статистиката на МВР от началото на август са станали 710 катастрофи, със 47 жертви и 943 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4496 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 283 души, а пострадалите са 5670.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

