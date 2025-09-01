1324 Снимка: Фейсбук

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

По първоначална информация и при двата инцидента са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали. Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".

При едната катастрофа кола се е обърнала по таван, показва снимка, публикувана във фейсбук.

"Кога ще се научите да карате бе, некадърници? На прав, сух , широк път верижни катастрофи и коли по тавани не е сериозно?", коментира друг.

Инцидентите предизвикаха огромно задръстване в района в час пик сутринта, тъй като движението временно се извършваше само в изпреварващата лента.

Малко след 10 часа движението бе възстановено.

От АПИ апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на август са станали 710 катастрофи, със 47 жертви и 943 ранени.

