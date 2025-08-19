218 шофьори са хванати да карат над ограниченията за скорост, трима - в аварийната лента и двама - зад автомобили със специален режим

2666 Снимка: ОД на МВР-Сливен

Двама шофьори, управлявали леки автомобили с над 200 км/ч по магистрала "Тракия" и коли, които са се движили зад служебни автомобили със специален режим, като са използвали скоростта им, са заснети през уикенда, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Сливен.

81 екипа на областната полиция са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на областта. Проверени са 984 МПС и 1286 лица.

218 шофьори са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия" са засечени скорости над 200 км/ч. - 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км/ч.

Снимка: ОД на МВР-Сливен

На автомагистрала "Тракия", където денонощно има екипи на сектор "Пътна полиция"-Сливен, са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама водачи са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим като са използвали скоростта му. Двама водачи са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна. На нарушителите са съставени актове.

Снимка: ОД на МВР-Сливен

За неправилно изпреварване са санкционирани двама водачи.

Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.

