Засякоха шофьори с над 200 км/ч по АМ "Тракия" през уикенда
218 шофьори са хванати да карат над ограниченията за скорост, трима - в аварийната лента и двама - зад автомобили със специален режим
Двама шофьори, управлявали леки автомобили с над 200 км/ч по магистрала "Тракия" и коли, които са се движили зад служебни автомобили със специален режим, като са използвали скоростта им, са заснети през уикенда, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Сливен.
Войната по пътищата
81 екипа на областната полиция са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на областта. Проверени са 984 МПС и 1286 лица.
218 шофьори са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия" са засечени скорости над 200 км/ч. - 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км/ч.
На автомагистрала "Тракия", където денонощно има екипи на сектор "Пътна полиция"-Сливен, са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама водачи са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим като са използвали скоростта му. Двама водачи са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна. На нарушителите са съставени актове.
За неправилно изпреварване са санкционирани двама водачи.
Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.