Шофьор подал сигнал на спешния телефон 112, че полицейски патрулен автомобил кара в лявата лента на магистрала "Тракия" бавно и му пречи да ускори. Това разказа пред БНТ комисар Димитър Кикьов, началник на сектор "Охранителна полиция" в Сливен, който е управлявал патрулката.

Войната по пътищата

Вчера от Областната дирекция на МВР-Сливен съобщиха, че през уикенда на аутобана са заснети двама шофьори, управлявали леки автомобили с над 200 км/ч, както и коли, които са се движили зад служебни автомобили със специален режим, като са използвали скоростта им.

"Служебният автомобил се движеше с включени лампи със скорост около 150 км/ч, малко над разрешената. И, възползвайки се от това, няколко водачи във времето караха след нас. Дори куриоз, имаше подаден сигнал на тел. 112, че полицейски автомобил, който се движи в лявата лента, им пречи да се движат по-бързо", добави комисар Кикьов.

Водачът, който е управлявал колата си с 218 км/ч, е глобен с 800 лева. Той вече е платил сумата, съобщиха от КАТ-Сливен.

"С новите промени в Закона за движение по пътищата, които ще влязат в сила от 7 септември се отнема свидетелството за правоуправление и за превишение на ограничението с над 50 км/ч извън населените места. Така че смятам, че нещата ще се променят, особено и след въвеждането на средната скорост", изрази надежда началникът на сектор "Охранителна полиция" в Сливен.

