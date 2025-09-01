3784 тежки катастрофи с 239 загинали и 4721 ранени са станали в България до края на юли 2025 г., показват данните на Пътна полиция. За същия период през миналата година са станали 3 994 тежки ПТП с 249 жертви и 4946 пострадали, сочи статистиката на МВР. Това прави 10 загинали и 225 ранени по-малко.

Войната по пътищата

Специално за летните месеци данните също не се различават съществено.

През 2025 тежките катастрофи през юни са 755, с 43 загинали и 935 ранени, а през юли - 755 катастрофи с 49 загинали и 941 ранени.

През 2024 г. тежките ПТП през юни са 711, с 53 жертви и 843 пострадали, а през юли - 762 ПТП, с 54 жертви и 954 пострадали.

Графика: Пътна полиция

Данните за август още не са обобщени, а интерактивната карта на ПТП, поддържана от Пътна полиция, показва изравнен брой на загиналите и малък спад на ранените.

Графика: Пътна полиция

Според текущите данни през изминалия август са станали 710 тежки катастрофи, с 47 жертви и 943 ранени.

 През август 2024 г. тежките ПТП са били 762, с 50 жертви и 1009 пострадали.

ИЗБРАНО
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед" Лайф
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"
17827
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия Корнер
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия
4701
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант Бизнес
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант
6641
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео) IT
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео)
14050
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски Impressio
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски
6827
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима Trip
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима
4354
Домашен сладолед с пъпеш Вкусотии
Домашен сладолед с пъпеш
1022
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират? Zodiac
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират?
804
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания Времето
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания
5790