Статистиката на Пътна полиция за ПТП през това лято не се различава съществено от миналогодишната

239 Снимка: Профилът на Николай Попов във Facebook

3784 тежки катастрофи с 239 загинали и 4721 ранени са станали в България до края на юли 2025 г., показват данните на Пътна полиция. За същия период през миналата година са станали 3 994 тежки ПТП с 249 жертви и 4946 пострадали, сочи статистиката на МВР. Това прави 10 загинали и 225 ранени по-малко.

Специално за летните месеци данните също не се различават съществено.

През 2025 тежките катастрофи през юни са 755, с 43 загинали и 935 ранени, а през юли - 755 катастрофи с 49 загинали и 941 ранени.

През 2024 г. тежките ПТП през юни са 711, с 53 жертви и 843 пострадали, а през юли - 762 ПТП, с 54 жертви и 954 пострадали.

Графика: Пътна полиция

Данните за август още не са обобщени, а интерактивната карта на ПТП, поддържана от Пътна полиция, показва изравнен брой на загиналите и малък спад на ранените.

Графика: Пътна полиция

Според текущите данни през изминалия август са станали 710 тежки катастрофи, с 47 жертви и 943 ранени.

През август 2024 г. тежките ПТП са били 762, с 50 жертви и 1009 пострадали.

