Предвижда се в отсечката да бъдат монтирани и допълнителни знаци

1045 Снимка: Фейсбук на Diana Russinova

Поставят гъвкави ограничители в 4-километров участък от пътя Мездра - Ботевград след като във вчерашния ден общо шестима души пострадаха при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на същия път, съобщи Би Ти Ви.

При първия инцидент тир и лек автомобил се сблъскаха, две деца и баща им бяха ранени. И тримата бяха прегледани в болнично заведение и са без опасност за живота.

По-късно при челен удар между два леки автомобила трима души пострадаха в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те също бяха откарани за преглед в лечебно заведение.

Днес, в района на Лютидол, започна поставянето на гъвкави ограничители на пътя с цел ограничаване на възможностите за неправилно изпреварване и повишаване на безопасността на движение.

Предвижда се освен колчета, в отсечката да бъдат монтирани и допълнителни знаци, сигнализиращи участъка с двупосочно движение, допустимата скорост и забраната за изпреварване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.