Поставят гъвкави ограничители в 4-километров участък от пътя Мездра - Ботевград след като във вчерашния ден общо шестима души пострадаха при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на същия път, съобщи Би Ти Ви.

Войната по пътищата

При първия инцидент тир и лек автомобил се сблъскаха, две деца и баща им бяха ранени. И тримата бяха прегледани в болнично заведение и са без опасност за живота.

По-късно при челен удар между два леки автомобила трима души пострадаха в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те също бяха откарани за преглед в лечебно заведение.

Днес, в района на Лютидол, започна поставянето на гъвкави ограничители на пътя с цел ограничаване на възможностите за неправилно изпреварване и повишаване на безопасността на движение.

"Сложете колчета": Жертва и петима ранени, сред тях деца, при два челни удара на пътя Мездра-Ботевград
Виж още "Сложете колчета": Жертва и петима ранени, сред тях деца, при два челни удара на пътя Мездра-Ботевград

Предвижда се освен колчета, в отсечката да бъдат монтирани и допълнителни знаци, сигнализиращи участъка с двупосочно движение, допустимата скорост и забраната за изпреварване.

ИЗБРАНО
Защо Камерън Диас загърби славата? Лайф
Защо Камерън Диас загърби славата?
3329
Джокович надви болката и любима жертва на US Open, след което отсече: Млад съм Корнер
Джокович надви болката и любима жертва на US Open, след което отсече: Млад съм
6276
Ниските цени на петрола сринаха печалбата на "Роснефт" Бизнес
Ниските цени на петрола сринаха печалбата на "Роснефт"
3732
НАСА откри гигантски скални буци в мантията на Марс IT
НАСА откри гигантски скални буци в мантията на Марс
1042
Емоции и сълзи на "Гала в София" - една паметна вечер със Соня Йончева, Хосе Карерас и Пласидо Доминго Impressio
Емоции и сълзи на "Гала в София" - една паметна вечер със Соня Йончева, Хосе Карерас и Пласидо Домин...
7868
Шестата "синя зона" в света: Страната, в която живеят по-дълго от всякога, как го постигат Trip
Шестата "синя зона" в света: Страната, в която живеят по-дълго от всякога, как го постигат
5598
Лютеница: Как я приготвят в различните краища на България Вкусотии
Лютеница: Как я приготвят в различните краища на България
1723
Предимно слънчево днес. Дъждовно и с гръмотевици в неделя Времето
Предимно слънчево днес. Дъждовно и с гръмотевици в неделя
2624