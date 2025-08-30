След двете катастрофи за ден на едно място: Поставят колчета на пътя Мездра – Ботевград
Поставят гъвкави ограничители в 4-километров участък от пътя Мездра - Ботевград след като във вчерашния ден общо шестима души пострадаха при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на същия път, съобщи Би Ти Ви.
При първия инцидент тир и лек автомобил се сблъскаха, две деца и баща им бяха ранени. И тримата бяха прегледани в болнично заведение и са без опасност за живота.
По-късно при челен удар между два леки автомобила трима души пострадаха в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те също бяха откарани за преглед в лечебно заведение.
Днес, в района на Лютидол, започна поставянето на гъвкави ограничители на пътя с цел ограничаване на възможностите за неправилно изпреварване и повишаване на безопасността на движение.
Предвижда се освен колчета, в отсечката да бъдат монтирани и допълнителни знаци, сигнализиращи участъка с двупосочно движение, допустимата скорост и забраната за изпреварване.