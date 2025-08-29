Детето е откарано от роднини в Университетската болинца

946 Снимка: БТА

21-годишен шофьор е блъснал и прегазил 4-годишно момченце при движение на заден ход в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

Сигналът за тежкия инцидент, който е станал на ул. "Осогово" в кв. "Победа", е подаден в 17.41 ч.

На място са изпратени екипи на полицията, които установяват, че движещ се на заден ход лек автомобил "Ауди А 4" събаря и прегазва преминаващо зад автомобила 4-годишно момченце. Детето е откарано от роднини с личен транспорт в УМБАЛ-Бургас в контактно състояние.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са станали 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които е загинал един човек, а други 28 са пострадали, съобщава на сайта си МВР.

По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи в София през последното денонощие са регистрирани две тежки и 22 леки катастрофи. Пострадали са трима души.

От началото на месеца живота си в пътни инциденти в страната са загубили 41 души, ранените са 834, а регистрираните катастрофи са 632.

Статистиката на МВР отчита 227 загинали при 4418 пътнотранспортни произшествия от началото на годината и 5561 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите 294 през същия период на 2024 г. се отчитат със 17 души по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

