Десетки лекари, медицински сестри и служители на УМБАЛ-Пловдив протестираха днес пред сградата на болницата в подкрепа на досегашния изпълнителен директор д-р Динчо Генев.

Те не искат да приемат новия изпълнителен директор на лечебното заведение д-р Йовко Червенков, назначен от здравното министерство след проведен конкурс.

На него се явиха трима кандидати, припомня БНР. Освен досегашният изпълнителен директор д-р Динчо Генев, това бяха д-р Червенков и д-р Марин Балтов, като най-висок резултат от писмената работа и събеседването е получил д-р Червенков.

Недоволните служители изтъкнаха, че при досегашното управление на д-р Генев са постигнати високи финансови резултати за лечебното заведение и добра атмосфера за работа. Те не искат нов директор и се надяват министърът на здравеопазването да ги чуе.

Медиците са подкрепени и от свои пациенти, някои от които също излязоха навън.

Утре хората ще излязат отново пред болницата. Категорични са, че ще протестират, докато бъдат изпълнени исканията им.

