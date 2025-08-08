Министерството на здравеопазването обявява конкурси за избор на членове на органите за управление на търговски дружества от системата на здравеопазването, съобщават от ведомството.

Кабинетът "Желязков"

Процедурите са свързани с различни обективни обстоятелства, включително изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания.

Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са "УМБАЛ Света Анна - София", "УМБАЛ - Пловдив", "МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов - Ловеч", "СБР - Бургаски минерални бани", "Национална кардиологична болница", както и търговското дружество "БУЛ БИО - НЦЗПБ". Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството "ВИМЕДИТ" ЕООД - Видин.

В отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения, посочват от МЗ.

