При всеки голям дъжд има проблеми в селото, каза кметът на Лозенец Женя Ганджиева, след като вчера кадри в социалните мрежи показаха наводнение в курорта. Впоследствие от МВР обявиха, че имат информация само за един наводнен двор на хотелски комплекс. А от община Царево заявиха, че се разпространяват стари снимки от наводнението през 2023 г.

Водокалипсис

"Вчера деретата си работеха нормално, язовирите бяха под преливниците. 12 часа дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места - дори на самото морско равнище", обясни Ганджиева пред Нова телевизия. В най-ниската част на селото има построени хотели, посочи тя.

"Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Ние поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места", разказа кметицата.

Тя обясни, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г. Днес ще се извършват огледи, защото има наводнени приземни етажи. Учениците се връщат на училище.

"Екипи на общината, на районното управление, на гранична полиция - всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли", заяви зам.-кметът на Царево Денис Диханов. "Следва много работа", допълни той.

Община Царево разкри кампания в помощ на пострадалите.

