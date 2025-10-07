И във ваканционен комплекс "Нестинарка" е имало наводнение, съобщи на брифинг пред МВР шефът на "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов

2203 Снимка: facebook.com/meteobulgaria

За курорта "Лозенец" в МВР има информация за наводнен само един хотелски комплекс, чиято дворна площ е залята. Това съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", на брифинг след заседание на Оперативния щаб към МВР във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната.

По-рано днес кадри в социалните мрежи показаха широк периметър от улици и приземия на сгради в курорта, които са под вода. От общинския щаб за справяне с бедствието в Царево съобщиха за локални наводнения в ниските части на Лозенец.

"Имаме неофициална информация за залети територии в село Лозенец и ваканционен комплекс "Нестинарка", но там, водите са се оттекли", обясни Джартов.

В хотела ще започнат действия по отводняване, след като бъде преустановен притокът.

В специализирания портал Meteo Bulgaria по обед бяха публикувани кадри от наводнение в хотел "Ариана" в Лозенец.

Собственикът на хотела Таня Желязкова описа ситуацията пред БНР: "Ситуацията е критична, както всеки път - за 4 дена два пъти се наводняваме. Инфраструктурата около нас не е както трябва и поради тези причини винаги сме едни от страдащите в Лозенец. От главния път идват водите, ние нямаме инфраструктура в района. В ниската част на Лозенец сме. Много дерета се засипаха, много дървета се изсякоха покрай нас. Нашият обект е от 20 години, като този ужас от последните две години не е бил преди това".

За последното денонощие е извършено само едно отводняване в цялата страна, съобщи още Джартов.

Няма концентрация на отделни произшествия на територията на отделни населени места. Няма критични точки, които да представляват опасност за населението и не се налагат евакуации.

Намаляват населените места с прекъснато електрозахранване, към момента са 39.

"Можем да кажем, че нямаме усложняване на обстановката", каза Джартов.

"Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия", увери на брифинга зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

