Силният вятър на няколко пъти смени посоката си вчера, като разгаряше огъня. Изпепелени са над 10 хил. дка

527 Снимка: БТА

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Все още има действащи огнища. Пожарни екипи останаха цяла нощ да следят ситуацията на място.

Пожарът бушува от петък на обяд. Вчера заради силния вятър огънят се насочи към село Скала, но бързата намеса на пожарникарите предотврати навлизането му в населеното място. В гасенето на огъня по въздух се включиха и 2 шведски самолета и вертолет "Блек Хоук" от учебния полигон в Ново село. 4 са огнищата там. В землищата на селата Бероново, Славянци и Скала гори гората. Силният вятър на няколко пъти смени посоката си вчера, като разгаряше огъня. Изпепелени са над 10 хил. дка.

11 пожарни екипа останаха през нощта. Няма опасност за населените места.

Остава в сила обявеното бедствено положение. Хората от дома за възрастни хора, които превантивно бяха евакуирани, останаха и през тази нощ в центъра, в който са настанени.

Пожарът в Пирин над село Плоски и град Сандански вчера отново се разгоря. Огнището, което тлееше в райони с торф, се е активизирал отново поради високите температури и вятъра през последните дни. Пожарът в Пирин тръгна на 25 юли, унищожи десетки хиляди декари в планината и все още не може да бъде напълно потушен.

3 нови огнища са се активирали. Едното е под кариерите на Илинденци, а другите две над Сандански във високата част на планината в близост до границата с Национален парк Пирин.

Огънят е засегнал и нови горски територии.

"За съжаление, през вчерашния ден, в късния следобед, се получиха нови огнища както на територията на Струмяни, така и на територията на Сандански", заяви Иван Ризов, директор на горското стопанство в Струмяни пред NOVA.

Той уточни, че огнищата са на голямо разстояние едно от друго, като тези в община Сандански са високо в планината, в изключително труднодостъпен терен без достъп за автомобили. "Ходи се пеша повече от час. Всички екипи тръгнаха натам", допълни Ризов.

В София вчера избухнаха и бяха локализирани пожари в кв. "Христо Ботев" и над град Банкя.

