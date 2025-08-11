Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Все още има действащи огнища. Пожарни екипи останаха цяла нощ да следят ситуацията на място.

Сезонът на пожарите

Пожарът бушува от петък на обяд. Вчера заради силния вятър огънят се насочи към село Скала, но бързата намеса на пожарникарите предотврати навлизането му в населеното място. В гасенето на огъня по въздух се включиха и 2 шведски самолета и вертолет "Блек Хоук" от учебния полигон в Ново село. 4 са огнищата там. В землищата на селата Бероново, Славянци и Скала гори гората. Силният вятър на няколко пъти смени посоката си вчера, като разгаряше огъня. Изпепелени са над 10 хил. дка.

11 пожарни екипа останаха през нощта. Няма опасност за населените места.

Остава в сила обявеното бедствено положение. Хората от дома за възрастни хора, които превантивно бяха евакуирани, останаха и през тази нощ в центъра, в който са настанени.

Борбата с пожарите продължава. Най-тежко е край Сунгурларе
Виж още Борбата с пожарите продължава. Най-тежко е край Сунгурларе

Пожарът в Пирин над село Плоски и град Сандански вчера отново се разгоря. Огнището, което тлееше в райони с торф, се е активизирал отново поради високите температури и вятъра през последните дни. Пожарът в Пирин тръгна на 25 юли, унищожи десетки хиляди декари в планината и все още не може да бъде напълно потушен.

3 нови огнища са се активирали. Едното е под кариерите на Илинденци, а другите две над Сандански във високата част на планината в близост до границата с Национален парк Пирин.

Огънят е засегнал и нови горски територии.

"За съжаление, през вчерашния ден, в късния следобед, се получиха нови огнища както на територията на Струмяни, така и на територията на Сандански", заяви Иван Ризов, директор на горското стопанство в Струмяни пред NOVA.

Той уточни, че огнищата са на голямо разстояние едно от друго, като тези в община Сандански са високо в планината, в изключително труднодостъпен терен без достъп за автомобили. "Ходи се пеша повече от час. Всички екипи тръгнаха натам", допълни Ризов.

В София вчера избухнаха и бяха локализирани пожари в кв. "Христо Ботев" и над град Банкя.

ИЗБРАНО
Принцеса или зомби златотърсачка: Какво представлява новата "платена " версия романтични момичета Лайф
Принцеса или зомби златотърсачка: Какво представлява новата "платена " версия романтични момичета
4072
Двама боксьори починаха след фатална галавечер в Япония Корнер
Двама боксьори починаха след фатална галавечер в Япония
4061
Швейцария пуска нови банкноти. Ще бъдат много повече от средство за плащане Бизнес
Швейцария пуска нови банкноти. Ще бъдат много повече от средство за плащане
18336
Главният съветник на Доналд Тръмп за дигиталните активи обяви, че напуска поста IT
Главният съветник на Доналд Тръмп за дигиталните активи обяви, че напуска поста
861
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил край Созопол Impressio
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил край Созопол
23177
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
131
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
9199
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
79
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
23