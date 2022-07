Над 100 горски пожара са регистрирани в рамките на 24 часа в Гърция, съобщи националната противопожарна служба в петък в Туитър, съобщи ДПА.

Поради силните ветрове огнеборците не успяха да овладеят до обяд голям пожар южно от критското пристанище Ретимно, съобщи пожарната в съобщение в Туитър. Бяха изпратени 16 самолета за гасене на пожари и три хеликоптера, а село Орне беше евакуирано като предпазна мярка, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

