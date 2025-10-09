Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща, обясниха от МВР, публикувайки информация за броя на засечените нарушения от тол камерите.

Войната по пътищата

Процедурата по връчване на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.

Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.

От началото на засичането чрез тол камерите на 7 септември до вчера са заснети 37 900 нарушения. Над 33 000 са превишенията на допустимата средна скорост, 4 200 записа - за неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.

"Предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби", добавят от вътрешното министерство, без да уточняват дали вече има глобени.

Рекордните засечени средни скорости са 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.

