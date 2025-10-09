37 900 са заснетите нарушения от тол камерите от 7 септември до вчера, съобщиха от МВР

660 Снимка: Пресцентър на МВР

Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща, обясниха от МВР, публикувайки информация за броя на засечените нарушения от тол камерите.

Процедурата по връчване на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.

Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.

От началото на засичането чрез тол камерите на 7 септември до вчера са заснети 37 900 нарушения. Над 33 000 са превишенията на допустимата средна скорост, 4 200 записа - за неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.

"Предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби", добавят от вътрешното министерство, без да уточняват дали вече има глобени.

Рекордните засечени средни скорости са 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.

