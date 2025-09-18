Популярното приложение за навигация и пътна сигнализация Waze започна да предупреждава за участъците по българските пътища, на които се засича средна скорост.

Войната по пътищата

При навлизане в отсечка за контрол приложението показва в лявата част на екрана символ, че началото на измерването. Новата за страната ни функция беше пусната само десетина дни след задействането на новите функции на тол камерите.

Израелската апликация, която беше погълната от Google, уведомява за начало на отсечка с контрол на средната скорост и без зададен маршрут, но не показва къде свършва измерването. 

При зададен маршрут се появява лента до края на отсечката, но пък Waze не измерва средната скорост на автомобила в движението по нея, т.е. не показва дали шофьорът е направил нарушение.

Функцията обаче работи по същия начин и в другите държави, където е поддържана.

Близо 40% от сниманите с превишена средна скорост са чужденци, няма да платят глобите
Клиентите на телекома А1 имат на разположение проследяване на средната скорост в реално време. Функция в Моят А1 автоматично разпознава началото и края на контролираните чрез тол камери зони и дава визуални предупреждения на екрана за текущата и средната скорост, оставащото разстояние до края на участъка и препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.

Вижте новите 6 отсечки, по които от днес засичат средната скорост
Междувременно, транспортните експерти от специализирания портал Trinmo честитиха на софиянци връщането на мигащия зелен сигнал по светофари в София.

Функцията, предупреждаваща за наближаване на червеното, беше пусната експериментално през 2016 г. в София, Пловдив, Варна и Стара Загора и експертите бяха единодушни, че е спомогнала за подобряване на пътната безопасност. Пет години по-късно беше спряна заради сигнал, че противоречи на евродиректива.

Сега мигащото зелено отново е регламентирано с промени в наредбата за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и започва пак да се инсталира по улиците.

