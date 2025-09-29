2985 Снимка: Агенция "Пътна инфраструктура"

Над 28 000 нарушители са заснети от тол камерите в участъците за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от заработването на системата. Регистрирата най-висока моментна скорост е 266 километра в час, а най-бързият автомобил, чийто шофьор ще бъде санкциониран, се е движил средно с 223 км/ч по магистрала "Тракия", предаде БНТ.

Първите снимани нарушители ще получат електронните си фишове през следващите седмици.

Вече трета седмица 38 участъка от автомагистралите и първокласните пътища се контролират за спазването на средна скорост на движение. Данните сочат, че нарушителите рязко намаляват.

"Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти - на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка, че този контрол не е направен заради някого, а той е преди всичко заради хората на пътя", заяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов.

Най-показателни били данните за нарушенията, които са регистрирани при пътуванията в съботно-неделните дни, когато движението през септември бе най-натоварено.

"Пет пъти намаление по отношение на установените нарушения първата събота и последната, а по отношение на неделните дни намалението е със 7 пъти", каза зам.-шефката на "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" Мария Ботева.

Въпреки че не е най-натоварена като брой преминали автомобили, рекордьор по нарушители си остава Северната скоростна тангента край София. Отсечката е дълга малко над 10 км и е между Чепинци и Илиянци.

"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол на средната скорост, но въпреки това нарушителите там не намаляват. Да нарушиш и да караш със скорости над 170 - 180 км/ч, при които ти си опасен и за себе си, и за останалите участници в движението... Но просто очевидно адреналинът на някои хора им идва в повече", добави Асенов.

По думите му най-високата средна скорост е 223 км/ч по магистрала "Тракия" в района на Цалапица. Шефът на Националното тол управление уточни, че същият автомобил на едната от контролните точки е заснет с над 265 км/ч.

"Той изминава 100 - 130 метра в секунда, дори и повече. Представете си, ако някой трябва да реагира. На този етап шофьорът на нисколетящия автомобил ще бъде глобен само за превишаването на средната скорост", добави Олег Асенов.

Предвидената санкция за превишението на скоростта е глоба в размер на 900 лева и два месеца без книжка.

В "Пътна полиция" вече се обработват регистрираните до този момент нарушения, като се установяват собствениците на автомобилите и се селектират онези, които ще получат електронен фиш с глоба, и тези, които трябва да получат акт, защото книжките им ще бъдат отнети.

