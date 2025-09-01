Две коли не могат да се разминат по тясно шосе в Разградско
Автомобилите излизат в банкета, когато се засичат, показва видео сигнал до Европейския център за транспортни политики
За шосе, което е толкова тясно, че две коли не могат да се разминат, разказа Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики във фейсбук.
Войната по пътищата
"Това е сигнал, който сме получили от района на път III-2305 (с. Яким Груево, област Разград). Неслучайно прикачвам оригиналния клип и звука към него", посочва Русинова, публикувайки видеото.
"Две коли тук не могат да се разминат. Пътят е толкова стеснен, вижте отстрани колко място има", коментира подателката на видео сигнала. На кадрите се вижда как встрани от шосето има чакълиран банкет, в който автомобилите излизат, когато се засичат. А на пътя е положен пресен тънък слой асфалт, който е започнал да се рони.
https://www.facebook.com/reel/1999093317577918/
"Коментарите ще оставя на Вас, но това е вторият случай за това лято, при който гледаме този "ефект". За състоянието на растителността и пътната маркировка, аз нищо няма да кажа", коментира от своя страна експертът по пътна безопасност Диана Русинова.