И двата инцидента са станали в района на село Люти дол, където пътят все още не е готов и движението се осъществява двупосочно

4806 Снимка: Фейсбук на Diana Russinova

Шестима души, сред които и две деца, пострадаха при два челни сблъсъка, станали на около 100 метра една от друга, на новия скоростен път между Мездра и Ботевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София. Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова съобщи малко по-късно, че при втората катастрофа е починала жена, а мъж е тежко ранен.

И двата инцидента са станали в района на село Люти дол, където пътят все още не е готов и движението се осъществява двупосочно.

Двете деца са пострадали при удар между тир, който пътувал от Враца към София, и "Мерцедес" с английска регистрация, който идвал от Ботевград. Децата са откарани за преглед в лечебно заведение с фрактури на ръцете, а едното има наранявания и по крака. Няма опасност за живота им. Баща им също е пострадал и е прегледан в болнично заведение.

До удара се е стигнало, след като шофьорът на колата навлязъл в насрещното и се забил в камиона. Водачът на мерцедеса обяснил, че не видял знак и обозначение за двупосочно движение.

Малко по-късно последва втора катастрофа - челен удар между два леки автомобила. "Опел Вектра" и "Мерцедес". Трима души са пострадали и откарани за преглед в лечебно заведение, съобщиха от полицията.

Кадрите показват, че сблъсъкът е бил доста сериозен, излезли са еърбеците и на двете возила, а по-късно Диана Русинова съобщи за жертва в тази катастрофа.

Двете ПТП-та предизвикаха остра реакцията на председателя на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, която в пост във Фейсбук отбеляза, че в този участък са се случили три подобни инцидента, поради което преди седмици от организацията са изпратили официални писма до АПИ и Главна дирекция "Национална полиция" с настояване да се поставят допълнителни пътни знаци и да се задължи изпълнителят на ремонта да монтира колчета, които физически да възпрепятстват възможността за изпреварване.

"Обърнахме внимание, че водачите се объркват - смятат, че насрещното движение е в съседното платно, което е готово, но все още не е пуснато в експлоатация. От АПИ, разбира се, не беше направено абсолютно нищо. От страна на ОД на МВР-Враца бе извършена проверка - но не на този участък, а на съвсем друг. Последва и официално становище, че "проблем нямало, инциденти не ставали". Днес обаче имаме ранени хора. Затова този път няма да питаме МВР дали има пътен инцидент - защото според тях "няма". Ще попитаме друго: АПИ ще намери ли най-после 500 лв за няколко колчета, или животът на хората в България е оценен точно толкова - 500 лв?", пита Русинова.

Тя обещава, че ако до довечера не бъдат поставени колчета, лично ще се погрижи European Center for Transport Policies от бюджета си да ги купи и да ги дари на Областно пътно управление. "Явно изпълнителя на обекта няма 500 лв. за 20 колчета", заключава пътната експертка.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.