Шестима души, сред които и две деца, пострадаха при два челни сблъсъка, станали на около 100 метра една от друга, на новия скоростен път между Мездра и Ботевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София. Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова съобщи малко по-късно, че при втората катастрофа е починала жена, а мъж е тежко ранен.

Войната по пътищата

И двата инцидента са станали в района на село Люти дол, където пътят все още не е готов и движението се осъществява двупосочно. 

Двете деца са пострадали при удар между тир, който пътувал от Враца към София, и "Мерцедес" с английска регистрация, който идвал от Ботевград. Децата са откарани за преглед в лечебно заведение с фрактури на ръцете, а едното има наранявания и по крака. Няма опасност за живота им. Баща им също е пострадал и е прегледан в болнично заведение.

До удара се е стигнало, след като шофьорът на колата навлязъл в насрещното и се забил в камиона. Водачът на мерцедеса обяснил, че не видял знак и обозначение за двупосочно движение.

Малко по-късно последва втора катастрофа - челен удар между два леки автомобила. "Опел Вектра" и "Мерцедес". Трима души са пострадали и откарани за преглед в лечебно заведение, съобщиха от полицията.

Кадрите показват, че сблъсъкът е бил доста сериозен, излезли са еърбеците и на двете возила, а по-късно Диана Русинова съобщи за жертва в тази катастрофа.

Двете ПТП-та предизвикаха остра реакцията на председателя на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, която в пост във Фейсбук отбеляза, че в този участък са се случили три подобни инцидента, поради което преди седмици от организацията са изпратили официални писма до АПИ и Главна дирекция "Национална полиция" с настояване да се поставят допълнителни пътни знаци и да се задължи изпълнителят на ремонта да монтира колчета, които физически да възпрепятстват възможността за изпреварване.

След 100 катастрофи и 18 загинали: Колчетата в Ловешко ще са в 8 участъка на общо 24 км от пътя София-Варна
Виж още След 100 катастрофи и 18 загинали: Колчетата в Ловешко ще са в 8 участъка на общо 24 км от пътя София-Варна

"Обърнахме внимание, че водачите се объркват - смятат, че насрещното движение е в съседното платно, което е готово, но все още не е пуснато в експлоатация. От АПИ, разбира се, не беше направено абсолютно нищо. От страна на ОД на МВР-Враца бе извършена проверка - но не на този участък, а на съвсем друг. Последва и официално становище, че "проблем нямало, инциденти не ставали". Днес обаче имаме ранени хора. Затова този път няма да питаме МВР дали има пътен инцидент - защото според тях "няма". Ще попитаме друго: АПИ ще намери ли най-после 500 лв за няколко колчета, или животът на хората в България е оценен точно толкова - 500 лв?", пита Русинова.

Тя обещава, че ако до довечера не бъдат поставени колчета, лично ще се погрижи European Center for Transport Policies от бюджета си да ги купи и да ги дари на Областно пътно управление. "Явно изпълнителя на обекта няма 500 лв. за 20 колчета", заключава пътната експертка.

ИЗБРАНО
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора Лайф
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора
8634
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа Корнер
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа
13023
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора Бизнес
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора
2734
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна IT
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна
9867
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София" Impressio
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София"
4679
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслужат, българите не Trip
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслу...
14503
Белгийски полъх: Лиежка салата Вкусотии
Белгийски полъх: Лиежка салата
2182
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак?
6177
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица Времето
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица
1789