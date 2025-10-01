Американското посолство в България спира фейсбук страницата си заради бюджетния блокаж, става ясно от съобщение, публикувано днес в социалната мрежа.

Тръмп

"Поради спирането на бюджетните кредити, този Фейсбук акаунт няма да се актуализира редовно, докато пълните операции не се възобновят, с изключение на спешна информация за безопасност и сигурност.", обявиха от посолството на САЩ в София.

От дипломатическата мисия добавиха, че планираните паспортни и визови услуги в Съединените щати и в посолствата и консулствата на САЩ в чужбина ще продължат по време на спирането на бюджетните кредити, "ако ситуацията позволява".

За информация относно услугите и оперативното състояние, посолството насочва към сайта travel.state.gov.

Федералното правителство на САЩ официално прекрати голяма част от дейността си, след като Конгресът и Белият дом не успяха да постигнат споразумение за финансиране, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това е 15-ото спиране на дейността на правителството от 1981 г. насам, т.нар. шътдаун, като засегнатите държавни агенции предупредиха за сериозни последствия - от забавяне на въздушния трафик и научни изследвания, до излизането на 750 000 служители в принудителен неплатен отпуск и замразяване на заплатите на военните, което представлява сериозен риск за големи икономически последици, които анализатори изчисляват на около 400 млн. долара дневно.

Причина за блокажа е провалът на временен законопроект за финансиране на правителството до 21 ноември. В основата на бюджетния спор е разпределението на 1,7 трилиона долара за текущите разходи на федералните агенции - около една четвърт от общия бюджет на правителството, който възлиза на 7 трилиона долара.

Републиканската партия иска приемането на временен бюджет, който би предотвратил спирането на дейностите на федералните агенции до 21 ноември. Демократическата партия настояват за възстановяване на милиарди долари за здравни програми, включително Закона за достъпни грижи, известен като "Обама кеър" (Obamacare - подписан през 2010 г. от тогавашния президент Барак Обама), премахнати от администрацията на Тръмп, допълва Франс прес.

Въпреки че републиканците имат мнозинство в Конгреса, за приемане на бюджета в Сената са нужни 60 гласа, което изисква подкрепа и от поне седем демократи, което засега не може да бъде осъществено.

