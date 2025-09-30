Правителството ще спре да функционира поради липса на споразумение между републиканците и демократите, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс

3664 Снимка: Kin Cheung/АР/БТА

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че според него правителството на САЩ ще спре да функционира поради липса на споразумение между републиканците и демократите, предаде Ройтерс, като цитира негово изказване след среща в Белия дом с лидерите на Конгреса.

"Мисля, че се насочваме към спиране на работата, защото демократите няма да постъпят правилно. Надявам се да променят мнението си, но ще видим", заяви Ванс пред медиите пред Белия дом.

VP calls out Dems for holding government funding hostage to broken healthcare policies:



“Everything they accuse of being broken about American healthcare is policy they supported for the past decade...we're headed into a shutdown because the Democrats won't do the right thing.” pic.twitter.com/TF0sRaB78g — Vice President JD Vance (@VP) September 29, 2025

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер заяви пред репортери, че по време на срещата демократичните конгресмени са представили на президента Доналд Тръмп въпросите, свързани със здравеопазването.

И двете страни излязоха от срещата, заявявайки, че другата страна ще бъде виновна, ако Конгресът не удължи финансирането на правителството след крайния срок в полунощ във вторник, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Демократите твърдят, че всяко споразумение за удължаване на крайния срок трябва да запази и изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и финансирането на правителството трябва да се разглеждат като отделни въпроси.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия".

