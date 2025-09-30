Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че според него правителството на САЩ ще спре да функционира поради липса на споразумение между републиканците и демократите, предаде Ройтерс, като цитира негово изказване след среща в Белия дом с лидерите на Конгреса.

Тръмп

"Мисля, че се насочваме към спиране на работата, защото демократите няма да постъпят правилно. Надявам се да променят мнението си, но ще видим", заяви Ванс пред медиите пред Белия дом.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер заяви пред репортери, че по време на срещата демократичните конгресмени са представили на президента Доналд Тръмп въпросите, свързани със здравеопазването.

И двете страни излязоха от срещата, заявявайки, че другата страна ще бъде виновна, ако Конгресът не удължи финансирането на правителството след крайния срок в полунощ във вторник, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Демократите твърдят, че всяко споразумение за удължаване на крайния срок трябва да запази и изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и финансирането на правителството трябва да се разглеждат като отделни въпроси.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия".

ИЗБРАНО
Приятелката на волейболния национал Алекс Николов: Винаги се стремя той да е концентриран върху кариерата си Лайф
Приятелката на волейболния национал Алекс Николов: Винаги се стремя той да е концентриран върху кари...
35868
Запознайте се с волейболните герои на България Корнер
Запознайте се с волейболните герои на България
8280
Закриване на ТЕЦ-ове? Бизнес
Закриване на ТЕЦ-ове?
11835
Никой не се сети за резервно копие: Срив в компютърните системи парализира Южна Корея IT
Никой не се сети за резервно копие: Срив в компютърните системи парализира Южна Корея
3431
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса Impressio
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса
12337
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите Trip
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите
2609
Тест на хотдог машина: Бързо решение за домашен хотдог или излишна придобивка Вкусотии
Тест на хотдог машина: Бързо решение за домашен хотдог или излишна придобивка
541
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак? Zodiac
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?
168
Застудяване, дъжд и сняг през седмицата, възможни са значителни валежи и наводнения Времето
Застудяване, дъжд и сняг през седмицата, възможни са значителни валежи и наводнения
8576