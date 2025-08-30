Тежка катастрофа с участието на четири автомобила стана на 29 август около 20:37 ч. на пътя Айтос-Бургас, в района на бензиностанция "Дега" край село Съдиево, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Войната по пътищата

Инцидентът е започнал, след като 19-годишен шофьор от Бургас, управляващ "Ауди А6" със софийска регистрация, блъснал отзад "Ауди А3", управлявано от 23-годишен мъж от с. Дъбник. При удара двете коли се завъртели и останали на пътното платно.

Малко след това по същия път, но в обратната посока, преминавали "Шкода Октавия", управлявана от 61-годишен чешки гражданин, и "Опел Корса", шофиран от 20-годишен мъж от с. Люляково. При опит за изпреварване "Опелът" и "Шкодата" се ударили странично във вече спрялото "Ауди А6".

При тежкия сблъсък на място загинал 19-годишният водач на "Ауди А6". Пострадал е и 20-годишният шофьор на "Опела", който е с контузия на гръдния кош, но без опасност за живота. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" в Бургас.

Пробите на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

