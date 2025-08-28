Други две жени са леко ранени. Участъкът от аутобана край Провадия е затворен

25-годишен шофьор загина при челен удар на магистрала "Хемус" край Провадия, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Варна. Заради пътния инцидент е затворен участък от аутобана към Провадия през село Петров дол.

Сигналът за инцидента е подаден в 8:40 часа днес. 25-годишен шофьор, варненец с "Ауди" е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена.

Мъжът е загинал на място, макар че първоначално бе съобщено, че е тежко ранен. Съпругата му, която е пътувала с него, е с леки контузии.

52-годишната жена също е с леки контузии, без опасност за живота.

Причините за инцидента се изясняват.

Двама души са загинали и 20 са ранени при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на своя сайт.

В София са станали две тежки катастрофи и 21 леки пътни инцидента, при които са ранени двама души.

От началото на годината при пътнотранспортни произшествия са загинали 276 души. През изминалото денонощие е получена информация за още един починал участник в движението в резултат на ПТП, настъпило през отчетния период, посочват от МВР.

