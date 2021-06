Срещата на върха на Г-7 премина очаквано по етикет - с официалности, сериозни дискусии, множество снимки, а всичко това пригодено за условията в COVID пандемията.

Както обаче при всички важни събития, и тук не липсваха гафове, които придават и развлекателния ефект от геополитическото събитие. Самият американски президент Джо Байдън, заедно с британския премиер Борис Джонсън, е главно действащо лице в повечето от тях.

От снимки и кафе на плажа до нарушаване на кралския протокол и неуместни шеги за стола на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен - ето някои от паметните моменти, белязали с усмивка срещата на върха на Г-7.

"Поздравяваме се с лакти"

Британският премиер Борис Джонсън и съпругата му Кари Джонсън посрещнаха на официална церемония на плажа световните лидери и техните половинки. Всички вървяха по специално изградена дървена конструкция, показвайки своя избор на костюм или рокля за грандиозното събитие.

Борис Джонсън, който се прослави, че все още се ръкува с всички в тежките етапи на пандемията, попадна в комична ситуация. Изглежда той сам си напомняше, че не трябва да се здрависва с политиците и половинките им, както и да не се приближава твърде много до тях. Той многократно си повтаряше сам "Лакти!".

Джо Байдън пък подкани хората да плуват, казвайки "всички във водата", а Джонсън се пошегува в отговор, че вече е плувал.

Американската първа дама заяви, смеейки се, че се чувствала като на сватба. Британският премиер, разбира се, отново се пошегува, че това била пътеката към Олтара.

Той също така си позволи да се обръща към френския президент Еманюел Макрон по малко име, въпреки че двамата имат сериозен спор за Северна Ирландия.

Да се загубиш по време на срещата на Г-7

Това се случи на американския президент. 78-годишният Байдън се появи на видеа в социалните мрежи, изглеждайки доста объркан в едно заведение.

Президентът се озовава на открита тераса с маси, където са седнали журналисти. Докато той спира и започва да се оглежда, една журналистка го пита как преминава срещата на лидерите от Г-7, а той лаконично отговаря "много добре".

Не след дълго в заведението се появява съпругата му Джил Байдън, която го хваща за ръката и го отвежда. Журналистите междувременно избухват в смях.

Самата първа дама по време на обръщение на американски войници във Великобритания направи комична забележка на съпруга си, казвайки му "Джо, внимавай!", а той стриктно козирува зад нея.

Когато нарушиш кралския протокол и кажеш на кралицата, че прилича на майка ти

Кралският протокол гласи, че на официални събития кралицата и всички членове на семейството трябва да пристигнат последни и да напуснат първи.

Тук американската президентска двойка отново направи гаф, идвайки последна на приема, организиран от Нейно Величество.

Байдън и съпругата му Джил пристигнали само няколко минути след Елизабет II, принц Чарлз, принц Уилям и техните съпруги.

Това вероятно не е останало незабелязано от Нейно Величество, но настроението ѝ не беше помрачено, напротив - тя разговаряше приятелски с гостите, включително с американския президент и съпругата му.

По-късно те бяха поканени на втора среща с кралица Елизабет в замъка Уиндзор. 95-годишната кралица ги посрещна в двора на замъка, където президентската двойка бе приета тържествено с военни почести. Беше изпълнен и националният химн на САЩ.

След това Байдън и Джил пиха чай с Нейно Величество.

След визитата американският държавен глава направи интересен коментар по адрес на Елизабет Втора.

"Тя бе изключително любезна, имахме страхотен разговор, много дълъг. Не мисля, че ще се обиди, но тя ми напомняше за моята майка", сподели президентът след срещата в Уиндзор.

Посрещнете президента на Република Южна Африка... отново

По време на една от дискусиите от срещата на Г-7 Байдън се опита да накара британския премиер Борис Джонсън да представи президента на Южна Африка на останалите лидери, въпреки че той вече го беше посочил в приветственото послание.

"Добре дошли на тези, които току-що се присъединиха към нас, имаме доста зрелищно време. Тук е министър-председателят на Индия Моди, президентът на Южна Африка Рамафоса и президентът на Южна Корея Мун", каза Джонсън.

"И президентът на Южна Африка", прекъсна го Байдън.

Джонсън бързо напомни на Байдън, че вече е казал името на Рамафоса, но останалите, седнали на масата, избухнаха в смях от гафа на Байдън.

