Изпратихме изминалата седмица с късните неделни новини, че Кремъл се готви да се изключи от глобалния интернет, а според американското разузнаване Владимир Путин се страхува от преврат, зад който може да стои военният министър Сергей Шойгу. Напрежението от сериозните информации пък отново беше отпушено с помощта на Джо Байдън, след като с поредна говорна грешка в телевизионно интервю президентът на САЩ навлече на Путин обвинение, че е нахлул в... Русия.

С какви новини от нощта на неделя срещу понеделник започваме новата седмица?

Представяме ви военната сводка от последните часове на фронта:

⚡️ Бившият депутат от Държавната дума на Руската федерация Иля Пономарев твърди, че Кремъл е нарочил министъра на отбраната Сергей Шойгу за главен виновник и изкупителна жертва за провала в Украйна.

⚡️ Паша Лий, украински актьор, включил се като боец от Териториалната отбрана на Украйна, е убит в Ирпен по време на сблъсъците с руските специални сили.

⚡️ САЩ дадоха зелена светлина на страните от НАТО, които са готови да пратят изтребители на Украйна - ден след молбата от президента Зеленски.

⚡️ Гимнастикът Иван Куляк използва буквата Z на трикото си по време на Световната купа в Доха. С нея той се яви на церемонията по награждаването. Според треньора му това е лична инициатива на Куляк. В отговор Международната федерация по гимнастика заведе дисциплинарно дело срещу Куляк във връзка с предполагаемо "шокиращо поведение".

⚡️ Украинските градове Харков, Гостомел, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получават статус Град-герой. Това обявяви официално президентът Володимир Зеленски.

⚡️ Министърът на вътрешните работи на Великобритания Прити Пател поиска изхвърляне на Русия от Интерпол. Според нея действията на Русия представляват пряка заплаха за сигурността на хората и международното сътрудничество на правоохранителните органи.

⚡️ Жестокото лице на войната - снаряд поразява район в Ирпен заедно с човек на улицата.

⚡️ Губернаторът на Кузнецкия въглищен басейн (Кузбас) призовава руските майки да мълчат за жертвите на фронта.

⚡️ При антивоенните части от обществото в Русия набира популярност нов символ на страната, който не се свързва с милитаризъм - бяло-синьо-бялото знаме.

⚡️ Легендарният Стинг изпя песен в знак на солидарност с украинския народ. "Руси" звучи за първи път през 1985 г. Посветена е на темата за ядрените оръжия.

⚡️ Швейцарския журналист Гийом Брике е ранен в лицето и предмишницата от парчета стъкло. Сега той е в украинска болница. Ето как изглежда колата на журналиста.

⚡️ Според украинския блогър Олексей Арестович, след като руснаците са завзели Новокаховската водноелектрическа централа, водата така и не е стигнала до Крим. "Направихме така, че дори след превземането да не бъде толкова лесно да се възстанови водоподаването", заяви Арестович.

⚡️ Германия подкрепя решението на НАТО да не затваря небето над Украйна. Това заяви германският външен министър Аналена Бербок. Тя потвърди отказа на германското правителство да осигури зона, забранена за полети над Украйна от силите на НАТО. В противен случай това би означавало, че НАТО трябва да свали руски самолети. "И това би означавало, че ние сме пряко замесени в тази война", аргументира се дипломатът в ефира на германския телевизионен канал ARD. На свой ред Володимир Зеленски остро разкритикува това решение. По негово мнение самите страни от НАТО са създали наратив, сякаш затварянето на небето над Украйна ще провокира пряка руска агресия срещу Алианса: "Това е самохипноза на онези, които са слаби и несигурни вътрешно... Всички хора, които умират от този ден нататък, също ще умрат заради вас. Заради вашата слабост", подчерта президентът на Украйна.

⚡️ Кадри от пожара в петролната база в Луганск

⚡️ Проруски канал в "Телеграм" обяви, че в Луганск са заловени диверсанти от Главното разузнавателно управление на въоръжените сили на Украйна, които са взривили нефтена база в Ровенки.

⚡️ "Анонимните" хакнаха руските стрийминг услуги и излъчиха видео от бомбардировките на Украйна по руски телевизионни канали, "Русия 24", "Първи канал" и "Москва 24".

⚡️ В Чернигов погребват жертви на въздушните удари.

⚡️ Руските дипломати започват да напускат САЩ

⚡️ Ужасяващи кадри на разрушената колона на въоръжените сили на Украйна в Херсонска област

⚡️ В Красноярск пуснаха осветление в жилищни сгради и хотели в подкрепа на руската армия. Символът на Операция Z се появи на правителствените сгради, хотел Красноярск и хотел АМАКС Сити.

⚡️ Вицеканцлерът, министър на икономиката и опазването на климата на Германия Роберт Хабек предупреди за тежка ситуация с енергийните доставки на страната през идващата зима в случай на прекратяване на доставките на въглища или газ от Русия.

⚡️ Дейли бийст, САЩ: Русия праща сирийски бойци за дълбоко навлизане в украинските градове. Москва се надява, че сирийските бойци, по-опитни в градските битки, могат да помогнат за превземането на Киев и други големи градове.

⚡️ Украйна готви за Русия "Нюрнберг 2" - украинският външен министър Дмитро Кулеба за международен трибунал за военни престъпления а Русия.

⚡️ Русия е задействала 95% от военния си потенциал. Новината съобщава БиБиСи, позовавайки се на информация от Пентагона. Според данните 64-километровата колона край Киев все още стои неподвижна - затънала в калта и най-вероятно без гориво.

⚡️ Утро в Николаев

⚡️ Гледка от Мариупол сега

⚡️ Карта на бойните действия от руски източници:

⚡️ Карта на бойните действия от украински източници: