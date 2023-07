Основателят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин наистина е бил в Русия през по-голямата част от времето след бунта, като се е движил основно между Москва и Санкт Петербург, заяви служител на Пентагона пред американския в. "Ню Йорк Таймс" при условие да остане анонимен.

Той казва, че не е ясно дали Пригожин изобщо е идвал в Беларус, тъй като той очевидно използва двойници, за да прикрива движенията си.

На 27 юни Лукашенко заяви, че Пригожин е в Беларус, като подчерта, че това е станало "днес". На 6 юли, в отговор на въпрос къде се намират наемниците и Пригожин, Лукашенко заяви: "Това е руска компания. Затова въпросът явно не е към мен. Доколкото съм информиран, бойците са в своите лагери. Що се отнася до Пригожин, той се намира в Санкт Петербург. Той не е на територията на Беларус.

"Екипът на "Вагнер" все още не е пристигнал в Беларус, както заяви междувременно заместник-министърът на отбраната на Беларус Леонид Касински.

"Не, оперативната група все още не е пристигнала, не е определена, не е огледана. Мисля, че когато се вземе окончателното решение групата "Вагнер" да се разположи или не в Беларус, тогава ще видим", заяви Касински.

NEW: Flight data from @flightradar24 show's Prigozhin’s jet has been flying around Russia and to Belarus since his mutinous uprising on June 24.



Read @polinaivanovva and @maxseddon's fascinating article https://t.co/p5ecdzyKbB#dataviz #gistribe pic.twitter.com/5KrfMzz9Zg