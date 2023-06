След смъртта на 17-годишния Нахел, който беше застрелян от упор от полицай, защото отказа да се подчини на заповед, много френски градове отново изпаднаха в хаос.

Във Франция вчера са извършени общо 875 ареста, съобщи министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен. От тях 408 са в района на Париж.

В опит да овладее положението Париж ще спира автобусните и трамвайните превози всеки ден от 21:00 ч. до второ нареждане, съобщи регионалният транспортен орган "Ил дьо Франс Мобилите" (IDFM).

Ранното спиране е "за безопасността на нашите работници и пътници", уточниха от IDFM, след нападенията срещу транспорта и обществената инфраструктура по време на изблиците на насилие.

Подобни мерки се взимат и в Марсилия. Вторият по големина френски град, реши да забрани публичните демонстрации този петък, съобщиха местните власти. От 19:00 ч. местно време днес ще бъде спрян и целият обществен транспорт.

Кметът на града Беноа Паян призова за "единство и спокойствие" след инцидентите в центъра на града през нощта. "През изминалата нощ (четвъртък срещу петък) имаше абсолютно неприемливи безредици и насилие", заяви кметът пред медиите, като спомена 156 пожара в кофи за боклук, "десетки повредени магазини, някои от които вандализирани и ограбени" и 14 изгорели автомобила.

"Страната преживява изключително силна вълна на насилие и тази сутрин (петък) трябва да призовем към единство и спокойствие. След трагедията в Нантер, която е неописуема трагедия, чиито кадри предизвикаха ужас, шок и неразбиране, сега трябва да се въздаде справедливост и то бързо (...), за да се успокоят умовете на хората", добави Беноа Паян, който беше избран през 2020 г. начело на голямо ляво мнозинство. "Искам Марсилия да даде пример", продължи той, като обяви, че ще посети "кварталите, собствениците на магазини, силите за сигурност и пожарната". "Тази сутрин създадох извънреден фонд за подпомагане на собствениците на магазини и ще им помогна, заедно с местните власти, да поправят своите предприятия", обяви още той.

Префектът на полицията Фредерик Камилери съобщи в Twitter, че от петък следобед ще бъдат засилени проверките и че ще има "многобройни патрули през цялата вечер, за да се предотвратят безредиците и да се прекратят бързо", в очакване на нови инциденти.

ООН призовава Франция да се справи с расизма в полицията

В петък Организацията на обединените нации призова Франция да се заеме сериозно с проблемите на расизма и расовата дискриминация в полицията.

"Сега е моментът страната сериозно да се заеме с дълбоко вкоренените проблеми на расизма и расовата дискриминация сред служителите на правоприлагащите органи... Подчертаваме също така значението на мирните събрания. Призоваваме властите да гарантират, че използването на сила от полицията за справяне с елементи на насилие по време на демонстрации винаги спазва принципите на законност, необходимост, пропорционалност, недискриминация, предпазливост и отчетност", заяви Равина Шамдасани, говорител на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, на редовния брифинг на ООН в Женева.

Еманюел Макрон председателства новосъздадено кризисно звено днес по обед във френската столица, като му се наложи да съкрати престоя си в Брюксел, където участва в европейска среща на върха.

Според съобщения във френската преса Макрон е готов да адаптира системата за опазване на обществения ред "без ограничения", заявиха от Елисейския дворец в петък, в момент, когато няколко политици обсъждаха въвеждането на извънредно положение.

Макрон очаква от министър-председателят и министъра на вътрешните работи да му "направят предложения за по-нататъшно развитие и адаптиране" на системата за ред и законност, "без ограничения", заяви източник от Елисейския дворец.

Френският държавен глава и министрите му следят отблизо развитието на кризата, която може да застраши края на стоте дни спокойствие след протестната вълна след кризата с пенсионната реформа.

Френският министър-председател Елизабет Борн заяви в петък, че правителството обмисля "всички варианти" за възстановяване на реда, включително обявяване на извънредно положение, съобщи France24.

Сряда вечер в Елисейския дворец. С наближаването на полунощ събитията започнаха да излизат извън контрол. Еманюел Макрон се беше върнал късно следобед от Марсилия, където беше прекарал три дни, потопен в града. От предишния ден президентът на Републиката е постоянно информиран за развитието на размириците, обхванали предградията, след като полицай застреля млад шофьор в Нантер по време на спиране на движение. Снимките от мястото на инцидента, публикувани в социалните мрежи, са шокиращи и не оставят място за съмнение, пише в. "Фигаро".

Еманюел Макрон е разтревожен, защото всички в правителството на Франция са наясно с емоциите, които завладяват страната след смъртта на младия Нахел. Те също така знаят, че ситуацията може да се влоши много бързо, а най-малката грешна дума може да доведе до излизане на всичко извън контрол. Според данните, представени от президента Еманюел Макрон в началото на кризисната среща, са повредени общо 492 сгради, изгорели са 2000 превозни средства и са избухнали 3880 пожара.

Родителите "да поемат отговорност"

Междувременно Макрон осъди "неприемливото използване на смъртта на един тийнейджър" и обяви, че министърът на вътрешните работи ще изпрати "допълнителни ресурси" след трите нощи на безредици. "Налице е неприемлива експлоатация на смъртта на един тийнейджър, която всички ние осъждаме, когато това трябва да бъде време за размисъл и уважение", заяви държавният глава.

"С оглед на това осъждам по най-категоричен начин всички онези, които използват тази ситуация и този момент, за да се опитат да създадат безредици и да атакуват нашите институции. Те носят голяма отговорност. И аз осъждам по най-категоричен начин, както всички ние, това чисто и неоправдано насилие, което няма никаква легитимност", продължи Еманюел Макрон.

Президентът на Франция говори в края на заседанието на междуведомственото кризисно звено. "В този контекст призоваваме всички родители да поемат отговорност. Ситуацията, в която се намираме, е резултат от организирани и оборудвани групи, както и от много млади хора". "Една трета от тях са млади или дори много млади", каза Макрон и подчерта, че "отговорност на родителите е да ги задържат вкъщи. Апелирам към чувството за отговорност на семействата", заключи той.

"Платформите и мрежите играят много важна роля", допълни той, визирайки TikTok и Snapchat. "Ще бъдат отправени искания за установяване на самоличността на тези, които използват социалните мрежи, за да призовават към безредици". "През следващите часове ще предприемем редица мерки", заключи той.

В същото време в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове на френския президент и съпругата му Брижит, които танцуват на концерт на Елтън Джон (Макрон само си тактува с крак). Потребителите твърдят, че видеоклиповете са заснети в сряда - по време на втората нощ на протести - след смъртта на тийнейджъра.

Британският музикант изнесе общо четири концерта в Париж през последните дни в рамките на прощалното си турне. На 21, 25, 27 и 28 юни в Accor Arena, а миналата сряда. Читатели на Liberation помолиха всекидневника да провери дали въпросното видео наистина е заснето в сряда.

France is burning and Macron chose to relax at the Elton John concert in Paris. pic.twitter.com/iZx0b7UPzp