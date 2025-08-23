Историята на една страна, която е принудена да прави компромиси, за да запази суверенитета си

4908 Снимка: Getty Images

На срещата във Вашингтон между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, освен лидерите на Франция, Германия и Италия, генералния секретар на НАТО и председателя на Европейската комисия, присъстваше и по-малко очевиден гост - президентът на Финландия Александър Стуб. Той започна изказването си така: "Някои международни медии може би не разбират защо Финландия присъства на тези преговори... Но ние имаме дълга граница и история на конфликти с Русия. Намерихме решение през 1944 г. и ще намерим решение през 2025 г."

Според в. "Уолстрийт Джърнъл" на закритата част от срещата той също така е нарекъл украинските градове Славянск и Краматорск "бастион срещу хуните", с което е впечатлил Доналд Тръмп.

Самото сравнение звучи умишлено архаично, но за Финландия то не е случайно: цялата история на страната през XX век е преминала в сянката на заплахата от по-силния съсед. Независимостта, придобита през 1917 г., виси на косъм по време на гражданската война в Русия, а след това и в двете съветско-финландски войни от 1939-1944 г. Опитът от тези поражения формира курс към предпазливи компромиси във вътрешната и външната политика, наречен "финландзация". Този курс позволява на Хелзинки да запази демокрацията и суверенитета си, да превърне Финландия в посредник между Изтока и Запада и да утвърди репутацията й на страна, способна да поддържа баланс дори в условия на силен натиск.

Раждането на държавата и сложният съсед

Независимата финландска държава възниква през декември 1917 г. в резултат на Октомврийската революция и последвалия крах на Руската империя. Преди това Финландия в продължение на няколко века е била под властта на Швеция, а през 1809 г., след поражението на Швеция във войната с Русия, е включена в състава на Руската империя като Великото княжество Финландско. За разлика от обичайните губернии, то разполага с широка автономия: запазва собствени закони, органи на управление и дори отделна парична система. От края на XIX век обаче руските власти започват курс на русификация, което предизвиква растеж на националното движение и стремеж към пълна независимост.

На 6 декември 1917 г. финландският парламент обявява независимост, която московското правителство на болшевиките признава на 31 декември. Младата държава веднага се озова във вътрешна война: за властта се борят "червените", ориентирани към съветска Русия, и "белите", подкрепяни от Германия. Победата е спечелена от "белите", което предопределя консервативната и антисъветска политика в първите години от съществуването на страната. В междувоенния период във Финландия се формира парламентарна демокрация, въпреки че вътрешният живот е съпътстван от кризи, силно влияние на десните движения и опасност, идваща от Съветския съюз.

Въпреки редица политически кризи (така например, през 1932 г. в страната избухва крайнодесен антикомунистически метеж), републиката постепенно укрепва институциите и икономиката си и успява да запази демократичната си основа.

Към края на 30-те години напрежението в отношенията между Финландия и СССР рязко се засилва. "Втората столица", Ленинград, се намира твърде близо до финландската граница - само на 30 километра. Съветското правителство изисква от Финландия да премести границата на север, отстъпвайки част от Карелския провлак и редица острови, а в замяна предлага територии в Източна Карелия.

Коварството на съветските предложения се състои в това, че отстъпваната територия включва линията Манерхайм— главната отбранителна линия на Финландия, построена през 1920-30-те години на Карелския полуостров. Технически всичко изглежда като "честен обмен" на малък участък от финландска земя за по-обширна съветска. Но в действителност това лишава Финландия от защита и я прави уязвима за агресия. Финландия отхвърля тези условия, опасявайки се от загуба на независимост и считайки изискванията за прекомерни. През есента на 1939 г. СССР организира Майнилския инцидент, заявявайки, че финландската артилерия е обстреляла съветска територия, макар че в действителност това е провокация. Инцидентът става повод за началото на съветско-финландската война, която остана в историята като "Зимната война".

Зимната война

В началото на Зимната война силите на СССР и Финландия са несъпоставими: Червената армия е съсредоточила на границата над половин милион войници, хиляди танкове и самолети, докато финландската армия разполага само с около 300 хиляди мобилизирани войници с изключително ограничена техника и авиация. Бойните действия започват през ноември 1939 г. на Карелския провлак, в района на линията Манерхайм, както и в източната и северната част на Финландия. Въпреки превъзходството си, съветските войски действат неефективно: недостатъчна подготовка, слаба координация между видовете войски, неудачни тактически решения и суровите зимни условия водят до тежки загуби. Финските войски, които добре познават местността и се опират на отбранителни укрепления, успешно прилагат тактиката на мобилни диверсионни групи и нанасят значителни удари на Червената армия.

Съветските войски успяват да постигнат поврат чак в средата на февруари 1940 г., когато, концентрирайки значителни сили и прилагайки нови методи на водене на бой, пробиват линията на Манерхайм и започват настъпление в дълбочина на Карелския провлак. Въпреки това в Москва се опасяват, че продължаването на войната ще доведе до намеса на Великобритания и Франция, което заплашва да превърне конфликта в широкомащабна война със западните сили.

Международната реакция на нападението на СССР срещу Финландия е остро негативна. Лигата на нациите изключва Съветския съюз от редиците си заради агресията, което е безпрецедентна стъпка: по-рано организацията се ограничава само със символични мерки срещу нарушителите. Така, през 1931 г., след японската окупация на Манджурия, Лигата на нациите само изразява протест, а през 1935-36 г. санкциите срещу Италия, нахлула в Етиопия (Абисиния), се оказват неефективни и скоро са отменени. На този фон изключването на СССР изглежда единственият случай на твърда колективна реакция. В Европа и САЩ се разгръщат кампании в подкрепа на Финландия, звучат призиви да й се окаже военна помощ.

Великобритания и Франция сериозно обсъждат възможността за оказване на военна помощ на Финландия и разработват планове за прехвърляне на войски през територията на неутралните Норвегия и Швеция, като същевременно разчитат да прекъснат достъпа на Германия до шведската желязна руда. През февруари 1940 г. Върховното съюзническо командване одобрява плана за десант: 100 000 британски и 35 000 френски войници трябва извършат десант в Нарвик и да преминат през Швеция във Финландия. През март операцията трябва да започне, а в Лондон и Париж се готвят за обявяване на война на СССР. Въпреки това мирните преговори между Москва и Хелзинки приключват с подписването на Московския договор на 12 март 1940 г.

Финландия отстъпва на СССР Карелския провлак с Виборг, част от Ладожкото крайбрежие, редица острови и част от територията на север. Загубите на СССР възлизат на около 127 хиляди убити и 264 хиляди ранени и измръзнали. Финландия губи около 25 хиляди убити и 45 хиляди ранени. Въпреки отстъпването на територии, Финландия запазва независимостта си, което нейният военен лидер маршал Манерхайм счита за най-важна победа в противостоянието с по-силния противник.

Условията на примирието от 1940 г. са тежки: страната загуби около 10% от територията си, включително Виборг, Карелския провлак, част от Ладожкото крайбрежие и отдава под наем на СССР полуостров Ханко за военноморска база.

От загубените земи са принудени да се преселят над 400 хиляди финландци, което се превръща в тежко икономическо и хуманитарно предизвикателство за малката страна.

В първите дни на Зимната война през декември 1939 г. съветското ръководство се опитва да придаде на агресията вид на "освободителна кампания". В окупирания град Терийоки (днес Зеленогорск) е създадено "Финландско народно правителство" начело с Отто Куусинен — стар финландски комунист, емигрирал в СССР след поражението на червените в гражданската война през 1918 г. Москва сключва с този марионетен кабинет договор за взаимопомощ и го обявява за "законен представител" на финския народ, твърдейки, че Червената армия воюва не срещу Финландия, а срещу "буржоазния режим в Хелзинки". В действителност "народното правителство" няма никаква подкрепа в страната: то контролира само малки територии, заети от съветските войски, и е напълно зависимо от Москва. Неговата задача е да подготви политическата форма за последваща съветизация на Финландия.

Веднага след края на войната, с участието на "Финландското народно правителство", през март 1940 г. е създадена Карело-Финландската съветска социалистическа република - единствената съюзна република, отделена от РСФСР през този период. Фактически тя се превръща в основа за нова война и възможно включване на цяла Финландия в състава на СССР (фактически този проект е окончателно прекратен едва с ликвидацията на Карело-Финската ССР и включването ѝ в състава на РСФСР през 1956 г.).

В тези условия Финландия започва да търси подкрепа от Германия, която след окупацията на Норвегия и Дания през пролетта на 1940 г. се превръща в основната военна сила в региона. През есента на 1940 г. Финландия разрешава транзита на германски войски през своята територия към северна Норвегия, което в Москва е възприето като преминаване на страната на Хитлер.

Окончателно поражение: 1941-1948

След загубата на Карелския провлак Финландия се оказа в уязвимо положение. СССР окупира балтийските страни, а Хелзинки остава без надеждни съюзници на Запад. В тези условия финландското ръководство, начело с президента Ристо Рюти и главнокомандващия Карл Густав Манерхайм, започва да търси подкрепа в Германия, която се готви за нападение срещу Съветския съюз. През май 1941 г. в Залцбург и Берлин се осъществяват контакти между финландски и германски военни, където се обсъжда координацията на действията. Финландия формално запазва неутралитет, но още на 15 юни започна тайна мобилизация.

Когато Германия започва операция "Барбароса" на 22 юни 1941 г., Финландия все още не се счита за страна в конфликта. Въпреки това, на 25 юни съветски самолети нанасят удари по финландски градове и летища, което дава на Хелзинки формален повод да обяви война. Ръководството на страната представя това като отбранителни мерки, подчертавайки, че Финландия не е влязла във войната по своя инициатива, а е била принудена да отговори на съветската агресия. Всъщност влизането във войната само затвърждава съюза, продиктуван от стремежа да се върнат загубените територии и да се защити страната от нова заплаха.

През 1944 г. Червената армия преминава в настъпление на Карелския полуостров и в Източна Карелия, пробивайки финската отбрана и създавайки заплаха за превземането на Хелзинки. Под този натиск Финландия се съгласява на преговори и през септември сключва примирие, като се съгласява да развали съюза с Германия и да изгони германските войски от своята територия. След войната е подписан Парижкият мирен договор от 1947 г., който затвърждава всички териториални придобивки на СССР от 1940 г. и задължава Финландия да предаде на СССР района Петсамо (Печенга), богат на желязна руда. Финландия се задължава да изплати на СССР значителни репарации, което подкопава икономиката на страната, и поема политически ангажименти да не влиза във военни съюзи, насочени срещу Москва.

През 1948 г. е сключен Договор за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ между СССР и Финландия, който затвърждава специалния статут на страната. Запазвайки формалната си независимост и демократичен строй, Финландия трябва да отчита интересите на СССР във външната си политика:

"Високите договарящи се страни потвърждават... задължението си да не сключват никакви съюзи или да участват в коалиции, насочени срещу другата Висока договаряща се страна".

Освен това, в условията на разгарящата се Студена война, Финландия се задължава да "се бори за отблъскване на агресията" заедно със СССР в случай, "ако той стане обект на военна агресия от страна на Германия или някоя от съюзните ѝ държави". През 1948 г. Германия е разделена и окупирана от съюзническите сили и не можеше да става дума за никакво нападение срещу СССР. Но с помощта на този договор Съветският съюз строго задължава Финландия да се ориентира във външната си политика към неговите интереси.

Доктрината Паасикиви-Кекконен

Условията на договорите от 1947-48 г. стават отправна точка за формирането на феномена "финландизация".

При президентите Юхо Кусти Паасикиви (1946-1956) и Урхо Кекконен (1956-1982) е избрана стратегия, която остава в историята като "доктрината Паасикиви-Кекконен". Тя се основава на идеята, че единственият начин да се запази демокрацията, парламентарната система и фактическият суверенитет е поддържането на доверителни отношения със Съветския съюз и отчитането на неговите интереси във външната и вътрешната политика. По този начин финландската политика се състои в съзнателно ограничаване на независимостта на Финландия в името на сигурността и неутралитета на страната.

Във външната политика на финландизацията означава, че страната остава неутрална и не участва в конфликтите между суперсилите. Хелзинки демонстративно отказва да участва в инициативи, които биха могли да раздразнят Москва: например, в плана Маршал или в сближаването с НАТО. Вместо това страната поддържа образа на "мост" между Изтока и Запада, старае се да не влиза във военни блокове и пази дистанция както от Варшавския договор, така и от западните структури.

Важен принцип е да се избягва откритата критика на съветската външна политика, като се заемат предпазливи, премерени позиции в международните дела.

Тази линия позволява на Финландия да укрепи икономическите си връзки със Западна Европа и в същото време да гарантира на СССР, че северният й съсед няма да се превърне в плацдарм за враждебни сили.

Във вътрешната политика финландизацията се проявява преди всичко в автоцензурата и предпазливостта на реториката по отношение на СССР. Веднага след войната, по изискване на съветската контролна комисия, от библиотеките и книжарниците са иззети антисъветските издания, а по-късно се прилага практика на забрани и ограничения върху книги и филми с антисъветско съдържание. Радиото и телевизията практикуват система на "черни списъци", изземване на произведения и програми, които могат да предизвикат раздразнение в Москва. В същото време във Финландия се запазват многопартийната система, свободните избори и пазарната икономика.

Политическият елит, начело с президента Кекконен, смята, че предпазливостта и отстъпките по въпроси от символичен и информационен характер са цената за запазването на ключовите основи на независимостта и политическата структура на страната. Специалният статут на Финландия води до решаващата й роля в организирането на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки през 1975 г.

Площадка за преговори

Първата стъпка по пътя към Хелзинкския процес е "Обръщението на държавите-участнички във Варшавския договор към всички европейски страни", прието на заседанието на Политическия консултативен комитет в Будапеща на 17 март 1969 г. То е изготвено от България, Унгария, ГДР, Полша, Румъния, СССР и Чехословакия. В документа се подчертава необходимостта от свикване на общоевропейска конференция по въпросите на сигурността и сътрудничеството, провъзгласява се идеята за разрядка и признаване на съществуващите граници. Обръщението е прието по-малко от година след потушаването на "Пражката пролет" през август 1968 г. Влизането на войските на Варшавския договор в Чехословакия рязко изостря отношенията между западния и източния блок. Призивът от 1969 г. е опит да се смекчи международната изолация на социалистическия блок и да се легитимира новото статукво в Източна Европа.

Финландия, която заемаше специална позиция в отношенията между НАТО и Варшавския договор, възприема инициативата на Изтока като възможност да укрепи своя международен авторитет и ролята си на посредник.

Още на 5 май 1969 г. финландското правителство изпраща меморандум до всички европейски страни, както и до САЩ и Канада, с официално предложение Хелзинки да бъде мястото за провеждане на общоевропейска среща. От този момент процесът придобива конкретна форма.

През 1972 г. в предградието на Хелзинки Отаниеми се провеждат многостранни предварителни преговори. Изготвена е така наречената "Синя книга" — процедурна основа за бъдещата среща: дневен ред, етапи и организационни правила за работа. През юли 1973 г. в Хелзинки се провежда първият етап от основните преговори. Министрите на външните работи на тридесет и пет държави, включително САЩ и Канада, започват работата и съгласуват дневния ред за следващите срещи.

Основните преговори се провеждат в Женева от септември 1973 г. до юли 1975 г. Там са обсъдени три ключови направления, наречени "кошници". Първото се отнася до военната сигурност и мерките за доверие, включително неприкосновеността на границите и отказът от употреба на сила. Второто обединява икономическото, научното и екологичното сътрудничество. Третото засягаше хуманитарните въпроси и правата на човека - най-чувствителният за съветския блок елемент. Дългите преговори водят до създаването на текста на заключителния документ.

Заключителната фаза на процеса се случва в Хелзинки от 30 юли до 1 август 1975 г. В рамките на заключителната среща в Хелзинки държавните и правителствени ръководители на 35 страни подписват Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа. В него са закрепени "Декалогът на принципите" на междудържавните отношения (суверенитет, неприкосновеност на границите, мирно разрешаване на спорове, зачитане на правата на човека и др.), споразумения за развитие на икономическите връзки, обмен и научно сътрудничество, както и задължения за разширяване на хуманитарните контакти и спазване на основните права и свободи на човека. Въпреки че документът има политически, а не правно обвързващ характер, той се превръща във важен символ на "разрядката". Впоследствие за наблюдение на спазването на принципите на споразумението от участниците е създадена Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (1995 г.).

Финските уроци

Историята на Финландия показва, че политиката на компромиси с по-силния съсед не винаги е признак на слабост, а може да се превърне в гаранция за оцеляване. "Финландизацията", често използвана като упрек, в действителност означава запазване на демократичния строй и маневри, които позволяват на страната да не се разтвори в орбитата на СССР. Този опит е особено актуален днес, когато в Европа отново възниква въпросът как малките и средните държави могат да реагират на натиска на големите авторитарни сили.

Ако по време на Студената война предпазливата неутралност осигурява сигурност, то настоящата ситуация показва границите на този модел: нахлуването на Русия в Украйна направи очевидно, че политиката на компромиси е загубила защитния си ефект, и Финландия предпочете да я замени с гаранция за колективна сигурност в НАТО. По този начин пътят на Финландия от "принудителен неутралитет" към "съзнателен алианс" отразява по-широк исторически урок: стратегиите на малките страни трябва да отчитат не само баланса на силите, но и трансформацията на самата международна среда.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.