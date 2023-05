1743 Снимка: iStock by Getty Images/Колаж: Петя Александрова, Dir.bg

Dir.bg е най-влиятелният новинарски сайт в България. Това показват данните от проучване на британската компания за анализ на аудиториите AKAS.

В проучването на AKAS степента на влиятелност се определя от броя на линковете към даден сайт, поставени в други сайтове.

Близо 60 000 уебсайта, сред които 45 правителствени и 544 академични, имат връзки към съдържанието на Dir.bg. Това го прави най-влиятелният новинарски уебсайт в България, според анализа, базиращ се на Ahrefs.com.

Докладът на AKAS показва, че Dir.bg е 3 пъти по-влиятелен от най-близкия конкурент сред 20-те най-добри новинарски уебсайта в България.

Източник: AKAS analysis of Ahrefs.com

Много от най-известните международни новинарски, правителствени и образователни институции поставят линкове към съдържанието на Dir.bg. Сред тях са: BBC, The Guardian, CNN, Al Jazeera, UNICEF, Harvard University, Princeton University, Stanford University & London School of Economics и много други.

Източник: AKAS analysis of Ahrefs.com

Анализът на AKAS показва още, че съдържанието на Dir.bg е свързано с много от водещите медии в 194 страни по света. Агенцията разполага с данни за над 6000 водещи доставчици на новини в световен мащаб. Според тези данни съдържанието на Dir.bg е свързано с медии в 44 други страни, на всички континенти.

Източник: AKAS Global Media Domains Tracker

Докладът е изработен по повод 25 години Dir.bg и идва в навечерието на конференцията 25 ONLINE, с която българският интернет портал ще отпразнува своята годишнина. Събитието ще събере водещи международни и български експерти в медиите и технологиите, анализатори на аудитория и бизнес, за да потърси отговор на важните въпроси, които стоят пред издателите, журналистите и потребителите.

Българският интернет портал организира събитието, с което отбелязва своя четвърт век онлайн, за да бъде споделен опит от всяка страна, свързана с дигиталните медии. Разговорът за променящата се среда и предизвикателствата пред съвременните медии ще очертае последните трендове в издателския бизнес, добрите практики и работещите модели.

Сред експертите, които ще имат думата от сцената на 25 ONLINE, са директорът на AKAS Люба Късова, Константин Камарас - съосновател и почетен председател на IAB Европа, световноизвестният независим анализатор Бенедикт Евънс, както и много утвърдени журналисти и издатели в българското уеб-пространство.

AKAS е международна консултантска компания за стратегиране на аудитории, основана от базираните в Лондон журналисти и анализатори Люба Късова и Ричард Ади през 2012 г. Сред клиентите на компанията са The Guardian, BBC News, BBC World Service, Channel 4 News, Hromadske, Suspline News, The Fuller Project/ Nation Media Group, Participant Media, Warner Bros, European Journalism Centre, Africa No Filter, The World Bank, IMF, OECD, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Asian Development Bank, International Energy Agency, The Bill & Melinda Gates Foundation, Open Society Foundations, Thomson Foundation, Luminate, Adessium, Children"s Investment Fund Foundation, Wellcome Trust и George Lucas Foundation.

AKAS е носител на множество престижни отличия, сред които наградата на Media Research Group за най-добро международно изследване и наградата Gold Anthem за целенасочена и ръководена от мисия дейност.

Наскоро Люба Късова публикува проучването "From Outrage To Opportunity: How to Include the Missing Perspectives of Women of All Colors in News Leadership and Coverage", което беше определено от The Guardian като "безпрецедентен анализ на редакционни и новинарски истории от шест страни - Обединеното кралство, Нигерия, Индия, Южна Африка, Кения и САЩ" и през май 2023 г. получи наградата Communicator за отлични постижения в категорията за социално въздействие от Американската академия за интерактивни и визуални изкуства.