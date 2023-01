7142 Снимка: личен архив

Тази година студът не можа да скове страната, но за сметка на това вирусите почти я парализираха. Полу-празни класни стаи, отсъстващи от работа родители, боледуващи цели семейства и недостиг на болнични легла в педиатричните отделения. И така вирус след вирус.

Ковид вече не е тема. Сега тема са децата, множеството им отсъствия от учебния процес и невъзможността да получат навременна медицинска помощ, поради претъпканите чакални и недостига на легла. Но тази тема е тема на социалните медии и на разговорите между близки. Държавата чака. А ние чакаме пика да мине и ако може, поне да ни подмине.

Лъчезар Томов, който е гл.ас, доктор, работи в НБУ и се занимава с медицинска статистика, епидемиология и информатика, има серия от публикации заедно с изтъкнати наши епидемиолози, имунолози, педиатри и кардиолози. Консултант е на Българското кардиологично дружество и от месец алармира през социалните медии за неблагоприятните ефекти от липсата на адекватни централизирани мерки, които могат да ограничат вирусното разпространение, да намалят тежестта върху здравната система и в последствие - върху образователната. Търся неговото мнение, защото се базира на повече от очевидната логика. В него присъстват наука, статистика, споделен опит и адекватна обратна връзка от специалисти в различни области на медицината.

Каква е обективната епидемиологична ситуация в страната и по-специално - в София?

В страната и София върлуват 5 паралелни епидемии - грип, ковид-19, варицела, скарлатина и RSV.

За варицелата съществува ваксина, която ефективно предпазва от заразяване, но тъй като не е включена в задължителния списък, всички малки деца и не ваксинирани възрастни са податливи. Това е сериозно заболяване, при което може да настъпи мозъчно увреждане като усложнение и се кара тежко след 15-годишна възраст. 14 от 1000 заболели биват приемани по спешност в болница. Също така, варицелата е изключително заразна - 9 от 10 контакта на болните се заразяват. През 2021 година болните са били 5400, през 2022-ра са вече 23 000. Очакваме тенденцията да продължи през 2023, ако не се вземат спешни мерки по ваксинацията и по карантиниране на класове или групи със заразени деца, заедно с родителите им. Можем да видим над 100 000 случая.

RSV е респираторно-синцитиалният вирус, който причинява различни по вид и тежест заболявания на долните дихателни пътища и е отговорен за смъртта на 1 от всеки 50 здрави деца на възраст до 5 години, без придружаващи заболявания, родени с нормално тегло и доносени [1]. Той е една от основните причини детските отделения в София да са препълнени (последни данни от 6-ти януари 2023 г.).

Грипът е другият опасен вирус, който може да доведе до смъртта на 1-10 души на 1000 в зависимост от възрастта (нарастваща с нея) [2] и болничен прием на 10-100 души на всеки 1000 боледуващи.

Скарлатината е бактериално, стрептококово заболяване, което не дава защита след преболедуване и може да повтори скоро след оздравяването. Лекува се с антибиотик, но може да доведе до усложнения като бъбречна увреда, засягане на централната нервна система и на вътрешните органи. Появата на скарлатина след прекаран грип или ковид по-често води до усложнения, каквато е ситуацията в България сега - скарлатината следва случаите на Ковид-19 и скокът се появи преди засилването на грипната вълна, която започва обикновено през декември и е най-силна в края на януари.

На какво според Вас се дължат нарасналите случаи на респираторни вируси?

Ефектите на многократното масово преболедуване на Ковид-19 без ваксина. Ковид-19 има множество механизми за потискане на имунната система, включително състаряване на Т-клетките и сриване на нивото им в рамките на година до нива, сходни с тези на болни от ХИВ [3]. Това се случва дори след леко боледуване [6].

Също така моноцитите се препрограмират да имат про-тромботично действие (съсирване на кръвта), вместо да вършат своята работа [5] и се намалява ефективността на B-клетките [4]. Затова имаме многократен скок на случаите със скарлатина, както се вижда от графиката на Фиг.1

Източник: НЦИПД, обработка и визуализация: Боян Юруков

Колко е инкубационният период на скарлатината и колко време е нужно децата да нямат контакт помежду си, за да не се затвори порочен кръг на постоянно инфектиране?

Инкубационният период е между 1 и 10 дни. Необходими са поне 10 дни и негативен тест след тях, преди да се свали карантината.

Защо според Вас не се взимат централизирани мерки?

За да се избегне политическа отговорност, тъй като това са непопулярни мерки. Опитът да се избегне лош имидж, обаче води до щети за здравето на децата и уязвимите хора (пенсионери, хора с трансплантирани органи, раково болни и др.), до множество отсъствия от работа на родители и загуби на стотици милиони левове от това за икономиката ни. Децентрализираното управление е слабо ефективно, тъй като съществува трафик между различните региони.

Как високите температури влияят върху вирусното разпространение?

В момента климатът пречи на това разпространение, тъй като температурите са по-високи и влажността на въздуха е по-голяма. Неминуемо ще дойде застудяване и намаляване на влажността, и тогава епидемиите ще получат нов тласък.

Какво е редно да се направи в настоящата ситуация и защо?

На първо място трябва една седмица грипна ваканция и още една седмица онлайн обучение, за да се прекъснат циклите на заразата. Боледуването от Ковид-19 и грип предразполага към скарлатина, с което епидемиите се подпомагат. Също е редно да се върнат маските в болниците, магазините и градския транспорт поне, докато има много активни случаи от петте епидемии.

Можеше ли тази петорна епидемия да бъде предсказана?

Точната и конкретна форма на петодемията - не, но, че ще има многократен скок на случаите на различни респираторни заболявания, това предвидих още преди година.

За съжаление светът си постла бъдещето, в което трябва да мислим как да прочистим въздуха в затворените помещения така, че да намалим разпространението на инфекциозните заболявания, а докато това се осъществи, ще се налага носене на маски от висок клас. Ваксините са важни и полезни, но сме винаги една крачка назад от природата, ако се опитваме да ги създадем по време на епидемия. Само с тях не можем да се преборим нито с ковид, нито с другите глави на хилядоглавата ламя. Не можем да върнем "чумите" обратно в кутията на Пандора, но можем да ги победим, ако сме умни и мислим дългосрочно, не само за утрешния ден.

