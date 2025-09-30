6283 Снимка: БТА/ АП/J. Scott Applewhite

В САЩ се готвят за шътдаун - затваряне на правителството. Демократите и републиканците все още не са успели да се споразумеят за временното му финансиране, а срещата между Доналд Тръмп и лидерите на републиканците от една страна и лидерите на демократите от друга страна приключи без резултат. Ако до 12 часа през нощта на 1 октомври (Вашингтонско време) не бъде изработено и одобрено споразумение, ще настъпи шътдаун.

Как Тръмп може да използва шътдауна. Това ни подсказва писмо, изпратено от Административно-бюджетното управление на САЩ (OMB). В него се подчертава, че прекратяването на финансирането на някои програми поради шътдауна автоматично прави тяхната подкрепа незадължителна за изпълнение. На агенциите се предписва да използват тази възможност за допълнително съкращаване на персонал. В същото време Тръмп ще продължи да преговаря с демократите за условията на финансиране на правителството.

Това означава, че технически и фактически шътдаунът позволява на американския президент да задържи практически безсрочно вече отпуснатите от Конгреса средства. В обичайната ситуация той може да прави това не по-дълго от 45 дни, а след това да се обърне към съда. Процесът на уволнение също сравнително се опростява. Ето защо не може да се изключи, че Тръмп може да използва шътдауна за оптимизиране на процеса на съкращаване на държавния апарат. Може да се окаже, че с това е свързано и свикването на генералитета във Вирджиния.

Рисковете от шътдаун и кой ще поеме отговорността. Значителен брой служители на федералното правителство ще останат без заплати по време на шътдауна. После те ще бъдат възстановени, но ситуацията като цяло ще разбуни пазарите.

Може да се предположи, че на републиканците ще им бъде по-трудно да се измъкнат от обвиненията за шътдауна, отколкото на демократите, на които поддръжниците на Тръмп активно се опитват да прехвърлят вината. На пръв поглед на демократите в това отношение им е по-лесно.

Според данните от проучване на Strength in Numbers, проведено в периода от 15 до 19 септември, относителното мнозинство - 34% - ще обвинява републиканците за шътдауна, 23% - демократите, а още 34% - и двете партии. Според проучване, проведено от левия център Data for Progress (DP) от 5 до 7 септември, в случай на шътдаун 59% от анкетираните ще обвинят Тръмп и републиканците в Конгреса (съответно 32% и 27%).

Какво се случва по време на шътдаун. По време на шътдаун се преустановява работата на федералните ведомства, националните паркове, служителите на правителството, включително военните - те не получават заплати или се изпращат в отпуск. Ограничава се възможността за отпускане на кредити за малкия бизнес и достъпът до социални услуги. От 1976 г. (когато се появява съвременната система за формиране на бюджета на САЩ) е имало 20 шътдауна от различен вид. Най-дългият е бил по време на първия президентски мандат на Тръмп (2017-2021 г.), като е продължил 35 дни.

Единственият американски президент през последните 50 години, при когото не е имало нито един шътдаун, е Джордж Буш-младши.

