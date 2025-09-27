По думите на американския президент "вътрешни терористи" заплашват работата на имиграционните служби в най-големия град на щата Орегон

281 Снимка: AP Photo/Jacquelyn Martin/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати войски в Портланд, щата Орегон, за да се справят с "Антифа" и други вътрешни терористи". С решението си той отново предизвиква полемика относно разполагане на военни в американски градове, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Нареждам на министъра на войната, Пийт Хегсет, да осигури всички необходими войски за защита на опустошения от война Портланд и на всички наши съоръжения на Американската имиграционна и митническа служба (ICE), които са под обсада от атаки на "Антифа" и други вътрешни терористи", написа Тръмп в публикация в своята социална мрежа Truth Social. "Разрешавам също използването на пълна сила, ако е необходимо."

След убийството на консервативния активист Чарли Кърк републиканският президент увеличи усилията за справяне с "радикалната левица", която обвинява за проблемите на страната с политическото насилие, посочва АП.

По-рано през септември Тръмп описа ситуацията в Портланд като " живот в ада" и заяви, че обмисля да изпрати армията. Наскоро той заплаши да направи същото, за да се пребори с престъпността в други градове, включително управлявания от демократите Чикаго.

През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и столицата Вашингтон.

Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - също се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.