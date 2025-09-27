Тръмп праща войски в Портланд, за да противодействат на "Антифа"
По думите на американския президент "вътрешни терористи" заплашват работата на имиграционните служби в най-големия град на щата Орегон
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати войски в Портланд, щата Орегон, за да се справят с "Антифа" и други вътрешни терористи". С решението си той отново предизвиква полемика относно разполагане на военни в американски градове, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
"Нареждам на министъра на войната, Пийт Хегсет, да осигури всички необходими войски за защита на опустошения от война Портланд и на всички наши съоръжения на Американската имиграционна и митническа служба (ICE), които са под обсада от атаки на "Антифа" и други вътрешни терористи", написа Тръмп в публикация в своята социална мрежа Truth Social. "Разрешавам също използването на пълна сила, ако е необходимо."
След убийството на консервативния активист Чарли Кърк републиканският президент увеличи усилията за справяне с "радикалната левица", която обвинява за проблемите на страната с политическото насилие, посочва АП.
По-рано през септември Тръмп описа ситуацията в Портланд като " живот в ада" и заяви, че обмисля да изпрати армията. Наскоро той заплаши да направи същото, за да се пребори с престъпността в други градове, включително управлявания от демократите Чикаго.
През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и столицата Вашингтон.
Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - също се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.