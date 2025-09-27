Републиканците в комисията обвиниха съперниците си, че подбират тенденциозно и злепоставят приближени до Тръмп, докато умишлено прикриват други

Имената на Илон Мъск, Питър Тийл и Стив Банън се появиха в копия от ежедневните графици на Джефри Епстийн, публикувани в петък от демократите в Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ. Новоразкритите графици съдържат записи за срещи и пътувания на покойния финансист, осъден за сексуални престъпления. Макар и вече да е имало публикации за връзките на тези трима души с Епстийн, това е първият път, в който се появяват официални документи, които ги потвърждават.

Илон Мъск: В запис от 6 декември 2014 г. е отбелязано: "Напомняне: Илон Мъск до острова на 6 декември (това все още ли ще се случи?)". Предполага се, че става въпрос за частния остров на Епстийн, Литъл Сейнт Джеймс, известен с организираните там оргии.

Питър Тийл: В график от 27 ноември 2017 г. е записан "12:00 ч. ОБЯД с Питър Тийл". Тийл е милиардер, рисков капиталист и един от големите дарители на Републиканската партия.

Стив Банън: Запис от 16 февруари 2019 г. - само няколко месеца преди смъртта на Епстийн - гласи: "7:00 ч. ЗАКУСКА със Стив Банън". Банън е близък съюзник на Доналд Тръмп и негов бивш главен стратег в Белия дом.

Важно е да се отбележи, че документите не свързват нито един от споменатите с престъпна дейност или неправомерно поведение.

Публикуването на графиците предизвика остра реакция от страна на републиканците в комисията. Те обвиниха демократите, че "тенденциозно подбират" документи, за да злепоставят приближени до Тръмп, докато умишлено прикриват други, които биха могли да замесят високопоставени демократи.

"За съжаление, демократите продължават безсмислено да подбират документи и да политизират това разследване", заяви говорител на републиканците пред "Аксиос". Той добави, че тяхната цел е пълна прозрачност и те ще публикуват всички документи, след като имената на жертвите бъдат заличени.

"Трябва да е ясно на всеки американец, че Джефри Епстийн е бил приятел с някои от най-влиятелните и богати мъже в света", контрира говорител на демократите. "Няма да спрем, докато не идентифицираме всички, замесени в отвратителните престъпления на Епстийн."

В същата партида документи се споменава и полет на принц Андрю със самолета на Епстийн от 2000 г., заедно със самия Епстийн и осъдената му съучастничка Гислейн Максуел.

Говорителите на Мъск, Тийл и Банън не са отговорили на запитванията за коментар.

