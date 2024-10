Докато югоизточните американски щати се възстановяват от урагана "Хелън", взел 232 жертви, а във Флорида очакват мощен удар от "Милтън", разговорът за тежките природни бедствия придоби предизборен оттенък по-малко от месец преди вота в САЩ.

Темата премина през различни нюанси, като започна от обвинения към президента Джо Байдън, че не позволява на войници да спасяват семействата си, а вместо това ги изпраща на служба в чужбина, през отказани от губернатора на Флорида "политически" обаждания от Камала Харис, до похвални думи на Байдън за Рон Десантис, които пък бяха разгледани като противоречие с вицепрезидентката.

Критики засегнаха и Федералната агенция за управление на извънредните ситуации след бурята "Хелън". Наложи се FEMA да създаде страница, в която да опровергава твърдения за финансирането при бедствия.

Първоначално републиканците критикуваха президента Джо Байдън, че отказва да пусне войници да спасяват семействата си в американския щат, като вместо това ги изпраща в чужбина.

Байдън наистина нареди на американската армия да подпомогне отбраната на Израел срещу иранската атака в началото на октомври, като сваля ракети, насочени към Израел. От канцеларията на американския лидер уточниха, че Байдън и вицепрезидентът Харис наблюдават иранската атака срещу Израел от Ситуационната зала на Белия дом и получават редовни актуализации от своя екип по национална сигурност.

Губернаторът на Флорида не вдига на Камала Харис

Освен този сюжет се появи и друг - обвинения, че губернаторът на Флорида Рон Десантис - републиканец, подкрепящ бившия президент Доналд Тръмп, е отклонил обаждания от страна на вицепрезидента Камала Харис относно федералната помощ при бедствия за неговия щат след урагана "Хелън" и на фона на приближаващия "Милтън".

Самата Харис сподели пред журналисти, че губернатор Десантис е отказал да приеме обаждането ѝ за урагана "Милтън". По думите ѝ политиката трябва да се остави настрана в такъв момент и да се "поставят хората на първо място". Тя описа ситуацията като "крайно безотговорна и егоистична":

Помощник на губернатора на Флорида заяви пред NBC News, че обаждането на Харис "изглежда политическо" и че тя "опитала да се свърже, но ние не отговорихме". Изданието отбелязва, че Десантис е в пряк контакт с администраторa на Федералната агенция за управление на извънредните ситуации (FEMA) Дийн Крисуел.

Самият Десантис отрече да е отказал да приеме обажданията на Харис. На пресконференция той заяви, че не знае нищо за опитите ѝ да се свърже с него.

Журналисти се обърнаха с въпрос по темата и към говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер. Попитана дали политиката се просмуква в реакциите спрямо урагана, тя заяви: "За това трябва да говори губернаторът, нали?"

Нов нюанс на този спор даде изказване на Джо Байдън, разчетено от анализаторите като пълно противоречие на думите на Камала Харис. Според Байдън Десантис "върши страхотна работа в отговора на ураганите и освен това двамата си имат телефоните за директна връзка.

В изявление на Белия дом се казва и че Байдън е "помолил губернатора и кмета да му се обадят директно, ако има нещо, което може да се направи за по-нататъшната подкрепа и в усилията за възстановяване".

Отказът на Десантис да се присъедини към президента Байдън за оценка на щетите

Междувременно стана ясно, че губернаторът на Флорда Рон Десантис е отказал да се присъедини към президента Байдън да проучат щетите след урагана "Хелън", който взе най-малко 232 жертви.

Говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер заяви, че от президентството са поканили Десантис да се включи в оценката на щетите заедно с президента Джо Байдън, но той е отказал:

Самият губернатор републиканец потвърди за поканата от администрацията на Байдън, но обясни, че е пътувал и не е могъл да се отзове. Въпреки обяснението му анализатори разчетоха отказа на Десантис за обиколка с Байдън отново като предизборен акт срещу демократите.

В същото време двама други служители от кабинета на Десантис заявяват, че досега Байдън "не е положил никакви усилия да се свърже с губернатора относно урагана "Милтън".

Появиха се и критики към федералния отговор на кризата, докато някои губернатори - като този на Джорджия Брайън Кемп и на Южна Каролина Хенри Макмастър, изразиха задоволство от реакцията на Байдън. Макмастър, който е републиканец, дори каза, че президентът е бил "превъзходен".

