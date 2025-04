Великденското примирие ще изтече в полунощ на 21 април, а руският президент Владимир Путин не е дал никакви заповеди за удължаването му. Това съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков пред ТАСС.

Путин обяви прекратяването на огъня на среща с началника на Генералния щаб Валери Герасимов, като то влезе в сила в 18:00 часа московско време (и б.вр.) в събота с продължителност 30 часа - до полунощ в неделя.

Няма други индикации, каза говорителят, попитан дали прекратяването на огъня ще изтече в нощта на 21 април или може да бъде удължено.

Същевременно президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи 30-дневно прекратяване на огъня - от Великден, с дронове и ракети по граждански обекти, цитира го Ройтерс.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 8:00 p.m. on Easter Day.



As of this hour, since the beginning of the day, the Russian army has violated Putin’s ceasefire more than two thousand times. There have already been 67 Russian assaults against our positions across various…